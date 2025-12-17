Tenerife construirá 21 viviendas públicas para alquilar en este municipio

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife dará luz verde este miércoles al convenio entre la institución insular y el Ayuntamiento de La Victoria para la construcción de 21 viviendas de promoción pública en el municipio, con un presupuesto de 4.482.175,37 euros.
Este acuerdo se suscribe al convenio que el Cabildo firmó con el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que implica una inversión de 45 millones de euros para la construcción de vivienda pública para alquiler asequible en todo el territorio insular, según ha informado el Cabildo en una nota.
La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, ha celebrado que a través de este convenio el Cabildo consolide “su política prioritaria” en ampliar la oferta de vivienda pública, y en este caso, además, en un municipio con una población inferior a los 20.000 habitantes, con la intención de ofrecer igualdad de oportunidades a los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia.
En virtud de este acuerdo, recuerda el Cabildo, el Ayuntamiento de La Victoria ha cedido una parcela de 1.008 metros cuadrados en la carretera general TF217, números 133 y 135, adquirida en el marco del Programa Activa Suelo, impulsado desde el Cabildo de Tenerife para financiar la adquisición de suelo por parte de los Ayuntamientos para la construcción de vivienda pública.
La iniciativa, destaca la corporación, es fruto de un convenio de colaboración entre administraciones para responder a “la urgente necesidad” de ampliar el parque público de viviendas, para ofrecer soluciones de alquiler asequible a las familias y a los jóvenes.