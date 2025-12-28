Navidad y Año Nuevo disparan el tráfico aéreo de las Islas Canarias

Los aeropuertos de Canarias se preparan para cerrar el año con una intensa actividad aérea durante el último fin de semana del 2025. Se espera que operen aproximadamente 2.881 vuelos, lo que permitirá alcanzar un total de 24.827 operaciones entre el 19 de diciembre y el 7 de enero.
Esta cifra representa un notable incremento respecto al año anterior, con 1.708 vuelos más que los 23.119 registrados en la misma temporada de 2024, estableciendo al Archipiélago canario como uno de los destinos más concurridos durante las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos.
Según los datos proporcionados por Aena, este sábado los aeropuertos de las Islas gestionaron un total de 1.511 vuelos. El aeropuerto de Gran Canaria fue el más activo, con hasta 443 operaciones programadas, de las cuales 247 correspondieron a vuelos nacionales y 196 a vuelos internacionales, destacando como la terminal más transitada de toda la comunidad autónoma en estas fechas.
Tenerife Sur y otros aeropuertos secundarios también experimentaron un incremento notable en su actividad, respondiendo a la elevada demanda de viajeros en esta temporada de fiestas.
Para hoy, domingo, se prevén 1.370 operaciones en los aeropuertos canarios. Gran Canaria volverá a liderar la cifra de vuelos, con 414 movimientos, seguida de Tenerife Sur, que registrará aproximadamente 245 operaciones.
Este intenso flujo aéreo refleja tanto la movilidad de los residentes como el turismo de temporada, subrayando el papel de los aeródromos canarios como un punto de conexión clave entre España, el resto de Europa y otros destinos internacionales.
Aena recuerda, no obstante, que la programación de vuelos está sujeta a posibles cambios por parte de las aerolíneas en función de distintos factores operativos o imprevistos meteorológicos.
Por ello, se recomienda a los pasajeros mantenerse informados en todo momento a través de sus compañías aéreas y de los canales oficiales del gestor aeroportuario, a fin de garantizar un desplazamiento sin contratiempos.
El incremento de vuelos respecto al año anterior evidencia la complejidad de gestionar el tráfico aéreo en Canarias durante la temporada, con un elevado número de operaciones concentradas en pocos días.