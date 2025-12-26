sucesos

Un avión aterriza de urgencia en Tenerife ante la gravedad de un pasajero

Se coordinó con el aeropuerto la asistencia sanitaria en tierra
Un vuelo procedente de Londres con destino al aeropuerto Tenerife Sur solicitó prioridad de aterrizaje tras comunicar la existencia de un pasajero con problemas médicos graves a bordo, según informó Controladores Aéreos a través de su perfil oficial en la red social X.

La tripulación alertó de la situación al centro de control, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de asistencia. Para agilizar la llegada del avión, los controladores acortaron la ruta de aproximación, haciendo que la aeronave entrara por el este de la Isla en lugar del oeste, y apartaron al resto del tráfico aéreo para garantizar una maniobra rápida y segura.

De forma paralela, se coordinó con el aeropuerto la asistencia sanitaria en tierra, movilizando los recursos necesarios para atender al pasajero nada más tomar tierra. A la llegada del avión, los servicios médicos esperaban en pista para prestar atención inmediata.

Desde Controladores Aéreos destacaron la importancia de la coordinación entre tripulación, control aéreo y servicios de emergencia en este tipo de situaciones, y trasladaron sus mejores deseos de pronta recuperación al pasajero afectado.

