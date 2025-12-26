Aterrizaje de emergencia en Canarias: alertaron de humo a bordo

Un vuelo procedente de París que se dirigía a Fuerteventura declaró una situación de emergencia este viernes tras detectar una posible presencia de humo en cabina, según informó Controladores Aéreos a través de su perfil oficial en la red social X.
La tripulación alertó de la incidencia al Centro de Control de Enaire en Canarias, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad aérea para garantizar la prioridad absoluta del avión afectado durante la fase de aproximación y aterrizaje.
✈️ La tripulación del vuelo procedente de París 🇫🇷 llegando a #Fuerteventura comunica al Centro de Control de Enaire en #Canarias 🇮🇨 que declaran situación de emergencia 🚨 porque tienen indicación de posible humo en cabina.— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) December 26, 2025
Para garantizar la prioridad:
⏳ Demoramos… pic.twitter.com/vQTm6sbMMp
Para facilitar la maniobra, los controladores aéreos aplicaron varias medidas operativas: se retrasaron de forma puntual algunos despegues, se acortó la aproximación del vuelo en emergencia y se retiró al resto del tráfico de la secuencia de aterrizaje. Incluso se ordenó una maniobra frustrada a otra aeronave para liberar pista y asegurar que el avión pudiera tomar tierra sin obstáculos, mientras el resto del tráfico era ubicado en zonas de espera.
Finalmente, la aeronave aterrizó sin incidencias en el aeropuerto de Fuerteventura y fue supervisada por los servicios de emergencia aeroportuarios, que comprobaron la situación tras la llegada. Una vez controlado el incidente y descartado cualquier riesgo adicional, el centro de control procedió a reorganizar y normalizar el tráfico aéreo de llegada.
Desde Controladores Aéreos destacaron la coordinación entre la tripulación, el personal de control y los equipos de emergencia, subrayando que este tipo de actuaciones permiten resolver situaciones críticas con rapidez y seguridad, minimizando el impacto sobre el resto de operaciones aéreas.