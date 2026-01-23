Accidente en la TF-5: alertan de importantes retenciones

La autopista TF-5 registra retenciones este viernes tras una colisión por alcance entre dos vehículos a la altura del Aeropuerto Tenerife Norte, en sentido Norte, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 Canarias.
En el lugar del accidente actúan efectivos de la Guardia Civil y del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que trabajan para regular el tráfico y restablecer la normalidad en la vía lo antes posible.
Afortunadamente, no se han registrado daños personales, aunque el incidente ha provocado importantes retenciones en uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico de la Isla.
Se recomienda a los conductores extremar la precaución, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternativas hasta que finalicen las labores de intervención.