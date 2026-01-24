el tiempo

La Aemet pone en aviso a Canarias: heladas y rachas “muy fuertes” de viento

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
El Gobierno de Canarias activa otra alerta por fenómenos meteorológicos adversos
La previsión meteorológica para este sábado indica que habrán intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía, salvo en el oeste, donde se mantendrán los intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán de ligeros a moderados descensos en general, que tenderán a ser más acusados en medianías y zonas altas, mientras se podrán dar heladas débiles en zonas de cumbre. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.

  La Aemet mantiene los avisos para este sábado en Canarias: las Islas más afectadas

El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en Tenerife, en especial en el extremo noroeste, la dorsal, zonas altas del valle de Güímar, Anaga y al sur del área metropolitana durante la madrugada.

En cumbres centrales, soplará del norte fuerte disminuyendo con la mañana. Por la tarde, girará a nordeste y disminuirá en intensidad.

en Gran Canaria habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía, salvo en el nordeste, donde se mantendrán los intervalos nubosos.

Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas estarán en ligero a moderado descenso en general, siendo más acusado en medianías y cumbres. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto al viento, soplará moderado del norte a noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres expuestas y en zonas altas de las cuencas de Tejeda y de Tirajana durante la madrugada. Amainará por la tarde-noche.

