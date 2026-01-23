La Aemet mantiene los avisos para este sábado en Canarias: las Islas más afectadas

La previsión meteorológica para este sábado indica que habrán intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía, salvo en el oeste, donde se mantendrán los intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán de ligeros a moderados descensos en general, que tenderán a ser más acusados en medianías y zonas altas, mientras se podrán dar heladas débiles en zonas de cumbre. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en Tenerife, en especial en el extremo noroeste, la dorsal, zonas altas del valle de Güímar, Anaga y al sur del área metropolitana durante la madrugada.
En cumbres centrales, soplará del norte fuerte disminuyendo con la mañana. Por la tarde, girará a nordeste y disminuirá en intensidad.
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía, salvo en el nordeste, donde se mantendrán los intervalos nubosos.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero a moderado descenso en general, siendo más acusado en medianías y cumbres. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará moderado del norte a noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres expuestas y en zonas altas de las cuencas de Tejeda y de Tirajana durante la madrugada. Amainará por la tarde-noche.