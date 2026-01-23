el tiempo

La Aemet amplía los avisos en Canarias y el Gobierno declara la prealerta: estos serán los municipios más afectados por el frente

Las olas podrían alcanzar los cinco metros este viernes, 23 de enero de 2026, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La Aemet amplía los avisos en Canarias y el Gobierno declara la prealerta
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 23 de enero de 2026, destacando las probables “rachas muy fuertes” que tendrán lugar en vertientes norte y noroeste de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en cumbres expuestas, desde últimas horas de la tarde.

Asimismo, cabe recordar que el Gobierno de Canarias declaró ayer, jueves, la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago. El mal estado del mar podría dejar olas de hasta cinco metros, principalmente en Lanzarote.

El episodio tendrá especial incidencia en las costas abiertas al oeste, norte y nordeste de las Islas, según la Dirección de General de Emergencias del Ejecutivo regional.

La previsión de la Aemet en Canarias

Los cielos se mantendrán con intervalos nubosos, aunque durante las horas centrales del día predominarán los claros. A lo largo de la jornada se esperan lluvias débiles y ocasionales en las vertientes norte, que tenderán a intensificarse por la tarde.

Las temperaturas apenas registrarán cambios (16-22ºC), mientras que el viento del noroeste irá ganando intensidad y girará a norte a últimas horas, cuando no se descartan rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas occidentales y en cumbres expuestas.

Estas rachas serán especialmente relevantes en la vertiente noroeste de La Gomera y, en el caso de Tenerife, en la dorsal, zonas altas del valle de Güímar y el sur del área metropolitana.

