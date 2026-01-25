el tiempo

La previsión de la Aemet para este lunes: suben las temperaturas en Canarias

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología
La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en las vertientes orientadas al sur durante las primeras horas, y en el nordeste y este durante la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán de un ligero a un moderado ascenso en cumbres y pocos cambios en el resto, sin descartar heladas débiles en cumbres centrales de madrugada. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 9 de mínima en El Hierro.

El viento soplará flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, será moderado del noroeste, que girará a oeste al final.

En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos, con intervalos matinales en zonas bajas e intervalos nubosos en vertientes este y norte a últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima en Gran Canaria y los 14 grados de mínima en la isla de Fuerteventura.

El viento soplará flojo de dirección variable, con brisas en costas y con predominio de la componente oeste en cumbres.

