La Aemet pone en “riesgo importante” a Canarias: habrán olas de hasta 6 metros

La Aemet detalla todos los avisos activos y las Islas más afectadas
Las lluvias llegan por fin al norte de Tenerife y se esperan olas de cinco metros
Canarias estará este domingo en aviso amarillo (riesgo) y naranja (riesgo importante) por oleaje. En concreto, Lanzarote y Fuerteventura estarán en riesgo importante por mar de fondo, pudiendo producirse olas de cinco a seis metros; mientras que en el resto de islas estará en riesgo, ya que el oleaje podría ir de cuatro a cinco metros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por su parte, la Península y Baleares seguirán bajo la presencia de la borrasca ‘Ingrid’ aunque ésta se irá alejando dejando el paso a una masa más cálida de origen atlántico. Esta transición seguirá dejando un escenario de cielos cubiertos en gran parte del país, nieve y fuertes rachas de viento con avisos en nivel rojo que ocasionarán olas de hasta 10 metros en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

De igual forma, la Agencia Estatal de Meteorología ha otorgado el aviso amarillo en Melilla, Almería, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Girona y Tarragona por viento y oleaje, con previsiones de olas desde los 2 a los 5 metros de altura y rachas de viento entre los 50-70 km/h.

La nieve seguirá siendo protagonista en el último domingo de enero con cotas de 800 a 1.000 metros en el tercio oriental, mientras que en el resto del territorio se elevan entre los 1.100-1.500 m. Las nevadas continuarán afectando a cotas altas del Pirineo y la cordillera Cantábrica, así como a algunos sistemas montañosos del sur, con acumulaciones significativas en Pirineos y sierras del sudeste.

Por otro lado, se prevén cielos cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, con precipitaciones más intensas en los litorales del Cantábrico, así como en el área del Estrecho y en las sierras Béticas. De forma menos notable, también se esperan precipitaciones en zonas de montaña y, por la tarde, en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía. En Baleares, se pronostican chubascos localmente fuertes con posibilidad de tormenta y granizo aislado.

Las temperaturas subirán, tanto las mínimas como las máximas, con menos heladas que solo podrían darse en Castilla y León y Aragón. De igual forma, se prevén máximas cercanas a los 20°C en el sureste, con Murcia, Alicante y Valencia en torno a los 18-19 °C y Málaga rondando los 17°C.

En Andalucía, Sevilla y Huelva se moverán alrededor de los 17°C, y Cádiz en torno a los 16°C. En el tercio norte, las máximas no superarán los 10ºC en provincias como Burgos, León, Palencia, Segovia o Soria. En Canarias, el ambiente será claramente más templado, con 21°C en Las Palmas de Gran Canaria y 22°C en Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará del oeste moderado en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en gran parte del litoral peninsular, especialmente en el Cantábrico, el área del Estrecho y las costas del sureste y este peninsular. En Canarias predominará el alisio de intensidad moderada, con régimen estable y cielos poco nubosos o despejados.

