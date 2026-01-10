La Aesan lanza una alerta en España por un bizcochón con “fragmentos de molde”

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria este sábado, 10 de enero de 2026, por la presencia de fragmentos del molde de fabricación en varios productos de pandoro procedentes de Italia.
La notificación, registrada con la referencia ES2026/017, ha sido comunicada por las autoridades italianas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).
Según la información oficial, los productos afectados pertenecen a distintas variedades de la marca PIACERI MEDITERRANEI y presentan varias fechas de consumo preferente.
Ante este riesgo, la AESAN recomienda a las personas que tengan alguno de estos artículos en su domicilio no consumirlos.
Qué productos están afectados
La alerta se refiere a pandoros comercializados a temperatura ambiente y con los siguientes datos:
Pandoro
- Marca: PIACERI MEDITERRANEI
- Lotes y consumo preferente: 211853 (12/02/2016), 213663 (26/02/2026)
- Peso: 650 g
Pandoro crema cioccolato
- Marca: PIACERI MEDITERRANEI
- Lotes y consumo preferente: 214281 (18/02/2016), 226464 (18/04/2026)
- Peso: 700 g
Pandoro crema limone
- Marca: PIACERI MEDITERRANEI
- Lote y consumo preferente: 225234 (13/04/2026)
- Peso: 700 g
Pandoro caramello salato
- Marca: PIACERI MEDITERRANEI
- Lote y consumo preferente: 212134 (23/02/2026)
- Peso: 700 g
Pandoro al pistacchio
- Marca: PIACERI MEDITERRANEI
- Lotes y consumo preferente: 215695 (29/01/2026), 220234 (26/02/2026)
- Peso: 700 g
La AESAN señala que se han adjuntado imágenes de los productos para facilitar su identificación por parte de consumidores y distribuidores.
Dónde se han distribuido
De acuerdo con los datos disponibles, la distribución inicial de los productos se ha realizado en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, aunque la agencia advierte de que no se puede descartar que haya habido redistribuciones a otros territorios.
La información ha sido comunicada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.
Recomendación a los consumidores
La AESAN insiste en que las personas que tengan en su domicilio cualquiera de los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos. La presencia de fragmentos del molde de fabricación supone un riesgo físico que puede provocar lesiones si se ingieren.
Para comprobar si un producto está afectado, es fundamental revisar la denominación, la marca, el lote y la fecha de consumo preferente indicados en el envase.