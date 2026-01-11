Muere un hombre tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en Canarias

Un hombre ha fallecido este domingo, 11 de enero de 2026, tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en la Playa de San Agustín (San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso se produjo en torno a las 17:00 horas, cuando varias personas alertaron de que habían sacado del agua a un bañista inconsciente y que ya se le estaban practicando maniobras de reanimación.
Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta el lugar:
- Servicio de Salvamento en Playas de San Bartolomé de Tirajana
- Servicio de Urgencias Canario, con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico
- Policía Local
- Policía Nacional
A su llegada, el personal sanitario del SUC comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los sanitarios continuaron durante varios minutos con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque no fue posible revertir la situación, confirmándose finalmente el fallecimiento del hombre en el mismo lugar de los hechos.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas en las que se produjo el ahogamiento.
La Policía Nacional se hizo cargo de la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial y abrió las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
La Policía Local y el personal del Servicio de Salvamento en Playas colaboraron con el resto de los efectivos durante toda la intervención, garantizando la seguridad en la zona.