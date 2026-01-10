Un ‘héroe anónimo’ salvó la vida a una mujer en un restaurante de Tenerife

Una comida en un restaurante de Tenerife estuvo a punto de acabar en tragedia. Allí, una mujer de 70 años sufrió un atragantamiento este sábado, 10 de enero de 2026, que derivó en una parada cardiorrespiratoria.
En el lugar se encontraba un técnico de emergencias sanitarias fuera de servicio, del que no han trascendido más datos, quien inició las maniobras de reanimación antes de la llegada de los recursos sanitarios.
El incidente ocurrió este sábado en un restaurante del norte de Tenerife, concretamente en la zona de Icod el Alto, en el municipio de Los Realejos.
Según informó el 112, fue precisamente ese profesional quien alertó de la situación y comenzó a actuar de inmediato al detectar que la mujer se encontraba inconsciente tras sufrir un atragantamiento.
Rápida intervención en el restaurante de Tenerife
El aviso al 112 activó de inmediato los recursos de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y un médico del Hospital del Norte, que continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.
Gracias a la rápida actuación, lograron recuperar a la afectada de la parada cardiorrespiratoria. Y una vez estabilizada, fue trasladada en ambulancia sanitarizada al HUC, donde permanece ingresada en estado crítico.
Cuando cada minuto cuenta
Casos como este recuerdan una realidad que los servicios sanitarios subrayan con frecuencia: en un atragantamiento grave, el tiempo es vida. La obstrucción de la vía aérea puede provocar una pérdida de conciencia en pocos minutos y derivar en una parada cardiorrespiratoria si no se actúa de inmediato.
No es una situación excepcional. Los atragantamientos en restaurantes y domicilios se producen “con alguna frecuencia” en Canarias, como explicaba en un reportaje anterior de Diario de Avisos el médico coordinador del SUC, Carlos López.
“No se puede esperar a la ambulancia para empezar a actuar, porque una persona puede morir en cuestión de minutos si no se le desobstruye la vía aérea”, advertía.
Atragantamiento o “estar enyugado”: no es lo mismo
Uno de los aspectos más desconocidos para la población general es la diferencia entre un atragantamiento real y una disfagia —lo que popularmente en Canarias se conoce como “estar enyugado”.
Según explica el médico del SUC, en la disfagia el alimento queda retenido en el esófago: la persona puede hablar y respirar, y no existe un riesgo vital inmediato. En esos casos, basta con dar indicaciones básicas y, si persiste, trasladar al paciente a un hospital.
Muy distinto es el atragantamiento auténtico, cuando el alimento bloquea total o parcialmente la tráquea. La persona no puede hablar ni respirar, se lleva las manos al cuello y hace gestos desesperados para pedir ayuda. Ahí, la intervención inmediata es crucial.
Qué hacer mientras llegan los servicios de emergencia
Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario insisten en un mensaje claro: llamar al 112 es el primer paso imprescindible. La llamada se transfiere a la teleasistencia sanitaria, donde médicos y enfermeros guían a los alertantes hasta que llegan los recursos.
Entre las primeras medidas:
- Animar a toser si la persona aún puede hacerlo.
- Si no funciona y hay obstrucción clara, dar varios golpes en la espalda con la mano abierta.
- Si persiste, aplicar la maniobra de Heimlich: colocarse detrás de la persona, rodearla con los brazos y realizar una presión firme hacia arriba en la boca del estómago para provocar la expulsión del objeto.
Si la persona pierde el conocimiento, es fundamental acostarla boca arriba y comenzar compresiones torácicas, como en una parada cardiorrespiratoria, hasta que lleguen los servicios sanitarios.
“Mucha gente se salva por esto”, subrayaba Carlos López, recordando que incluso una persona sola puede intentar la maniobra apoyándose en el respaldo de una silla.