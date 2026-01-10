sucesos

Salvan la vida a una mujer que sufrió un atragantamiento en un restaurante en Tenerife

La afectada, de 70 años, fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria
Una mujer de 70 años fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria este viernes 9 de enero de 2026 tras sufrir un atragantamiento mientras se encontraba en un restaurante de la TF-342, en la zona de Icod el Alto.

El incidente se produjo a las 13:47 horas y obligó a activar un dispositivo sanitario urgente que permitió salvar la vida de la afectada, que fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias.

Un técnico sanitario fuera de servicio inició la reanimación

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias, la alerta fue realizada por un técnico de emergencias sanitarias, perteneciente a la Mesa de Transporte Sanitario No Urgente (MTSNU), que se encontraba fuera de servicio en el momento de los hechos.

El profesional comunicó que una persona se encontraba en parada cardiorrespiratoria tras atragantarse y que ya estaba practicando maniobras de reanimación, una intervención clave para mantener con vida a la mujer hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario, un médico del Hospital del Norte y efectivos de la Policía Local

El personal sanitario continuó con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando finalmente recuperar el pulso y la respiración de la afectada.

Una vez estabilizada, la mujer fue trasladada en estado crítico en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias, donde quedó ingresada para recibir atención especializada.

La Policía Local colaboró durante toda la intervención, facilitando el acceso de los servicios sanitarios y asegurando la zona mientras se desarrollaba la asistencia.

