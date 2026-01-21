Alberto Cortés presenta en el Teatro Leal ‘Violento Afrodito’ Danza en Breve

El creador escénico Alberto Cortés presenta el próximo 29 de enero Violento Afrodito, una performance concebida para espacios no convencionales que sitúa al espectador al mismo nivel que el performer, sin escenario y en un entorno de cercanía casi ritual. La propuesta forma parte de Danza en Breve, una programación mensual impulsada por LAV-Canarias (Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias) y que apuesta por formatos híbridos, procesos de investigación escénica y encuentros directos entre artistas y público en el Teatro Leal.
La pieza se articula como una invocación de textos propios que emergen desde el cuerpo y la palabra hablada, apoyados por una técnica mínima. Cortés convoca al público a rodearle para asistir a una diáspora verbal donde el deseo, la fragilidad y la violencia interna se despliegan en forma de relato fragmentado y profundamente íntimo.
Violento Afrodito no presenta a Afrodito como un personaje, sino como un estado: un espacio emocional y simbólico que atraviesa las últimas creaciones del artista –El Ardor (2021), One Night at the Golden Bar (2022) y Analphabet (2024)-; y que ahora se detiene para mirarse hacia atrás. La performance se estructura en una secuencia de capítulos casi infantiles, que van desde la imposibilidad de hablar hasta la muerte, pasando por el bosque, la playa o el diálogo con los fantasmas.
Alberto Cortés es uno de los creadores escénicos más singulares de la escena contemporánea andaluza. Su trabajo se mueve entre la performance, la palabra, el teatro y la acción poética, con un lenguaje propio que aborda el deseo, la identidad y la vulnerabilidad desde una perspectiva radicalmente personal e intimista. Ha presentado sus piezas en numerosos festivales y contextos de creación contemporánea, consolidando una trayectoria marcada por la intensidad emocional y un atrevimiento formal.
Violento Afrodito pudo verse anteriormente en el Festival Poetas 2024, celebrado en La Casa Encendida, y en el Happening Vol. #3 en el Estadio Olímpico de Sevilla. Su presentación en Danza en Breve refuerza el compromiso de LAV-Canarias con prácticas escénicas que desbordan los formatos tradicionales y convierten el espacio compartido en un lugar de experiencia poética y política.