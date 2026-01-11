sucesos

Apresan un buque con uno de los mayores alijos de la historia en aguas cercanas a Canarias: 7.000 kilos de cocaína

La droga va a ser trasladada al puerto de Santa Cruz de Tenerife tras la intervención de un buque de la Armada
Apresan un buque con uno de los mayores alijos de cocaína de la historia en aguas cercanas a Canarias
Apresan un buque con uno de los mayores alijos de cocaína de la historia en aguas cercanas a Canarias. Puente de Mando
La Policía y la Armada Española han apresado en el Atlántico un carguero con un alijo de unos 7.000 kilos de cocaína, según han confirmado a EFE fuentes al cargo de las fuerzas de seguridad.

El barco fue localizado e intervenido a 290 millas náuticas (535 kilómetros) de Canarias por un equipo policial transportado por el buque de acción marítima Rayo, de la Armada.

El alijo, uno de los mayores incautados hasta la fecha en el ámbito de Canarias, va a ser trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

