La banda de trash metal Angelus Apatrida celebra 25 años de vida en Tenerife

El próximo viernes 6 de febrero de 2026, la ciudad de San Cristóbal de La Laguna se convertirá en el epicentro del metal extremo en Canarias. La banda de Albacete, Angelus Apatrida, regresa a la isla para una cita ineludible: la celebración de su XXV Aniversario.
El escenario elegido para esta descarga de adrenalina es el Aguere Cultural, un recinto emblemático que se prepara para una noche de ‘mosh pits’ y precisión sonora. Las entradas se pueden conseguir a través de la web www.entradium.com, además de la tienda Hey Boy, Hey Girl de La Laguna.
Lo que comenzó en el año 2000 en Albacete como un sueño de cuatro jóvenes apasionados por la velocidad, se ha convertido hoy en la exportación de metal más exitosa de España. Manteniendo su formación original –Guillermo Izquierdo, David G. Álvarez, José J. Izquierdo y Víctor Valera-, la banda celebra 25 años de carrera ininterrumpida.
Este concierto en Tenerife no es solo una parada más; es parte de una gira histórica donde la banda repasa su trayectoria, desde los riffs demoledores de sus inicios hasta la madurez técnica alcanzada en su último y aclamado álbum, ‘Aftermath’.
Indoctrinate Tour 2026: Presente y pasado
Bajo el marco de su ‘Indoctrinate Tour 2026’, Angelus Apatrida llega a las islas con un directo que ha sido pulido en los escenarios más grandes del mundo, desde el Wacken Open Air hasta el Resurrection Fest. Los asistentes pueden esperar un repertorio equilibrado que rescatará himnos como You Are Next y Give ‘Em War, junto a las nuevas composiciones que llevaron a la banda a lo más alto de las listas de ventas.