Apuñala al novio de su madre en Canarias para defenderla de una agresión machista

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 21 años y sin antecedentes como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica al apuñalar el pasado 2 de enero a la pareja de su madre en Arrecife (Lanzarote).
Según el testimonio del propio joven, habría tomado un cuchillo con la intención de defender a su madre después de que ésta comunicara a su pareja que daba por finalizada la relación y el hombre reaccionara de forma violenta, amenazando y abalanzándose sobre la mujer.
En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que habría sido justo en ese momento cuando el hijo intervino clavándole al varón el arma blanca en el hombro.
La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Arrecife, ha llevado a cabo la investigación, y en colaboración con la Brigada Local de Policía Científica, realizó la correspondiente inspección ocular técnico-policial.
Además, tomaron declaración a los implicados, varios testigos y residentes de una habitación contigua de la vivienda donde sucedieron los hechos, quienes afirmaron haber escuchado los gritos de auxilio de la mujer y prestaron ayuda al hombre herido, que presentaba una abundante pérdida de sangre.
Como consecuencia de lo ocurrido, el joven fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica, y además, la UFAM ha instruido de manera paralela diligencias por los hechos relacionados con violencia de género.
Finalmente, una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó como medida cautelar la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima.