Arlena Rubí, candidata a Reina Adulta del Carnaval de Santa Cruz: “Quiero ser una reina que lleve con orgullo nuestra cultura y tradiciones”

Arlena Rubí Mantecón Hernández será la encargada de inaugurar el desfile de candidatas a Reina Adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sobre el escenario del Recinto Ferial. Con solo 20 años, esta estudiante, nacida en Cuba y residente en Santa Úrsula, representa al Centro Comercial Añaza Carrefour. Lo hará luciendo la fantasía Luminis, una creación del diseñador Santi Castro. Arlena se define como alegre, sencilla y muy familiar. Afronta cada reto con entusiasmo y asegura que siempre mantiene una actitud abierta y con ganas de aprender en todos los ámbitos de su vida.
– ¿Qué te llevó a ser candidata a reina del Carnaval?
“Todo surgió gracias a mi maquillador, Marc Philguer, quien fue la persona que me animó a interesarme por el Carnaval y a dar el paso de presentarme, a pesar de que hasta ese momento no conocía bien cómo funcionaba el proceso. Tras ser propuesta por él, Santi Castro se puso en contacto conmigo para una entrevista y, finalmente, todo se hizo realidad. Gracias a ese impulso inicial, hoy estoy viviendo una experiencia que muchas soñamos y que, en mi caso, se ha convertido en un sueño cumplido”.
– ¿Cómo te preparas cada día desde que supiste que ibas a ser candidata?
“Me estoy preparando para la gala con muchísima ilusión, cuidando tanto la parte física, gracias a mi entrenador Hernán, como la mental. A medida que se acerca el gran día, la presión se va notando, pero intento afrontarla con calma y disfrutar del proceso. Ser la primera candidata en salir al escenario supone una gran responsabilidad. Das el pistoletazo de salida a la gala y vives, de golpe, todas las emociones. Aun así, me siento preparada y con una mentalidad fuerte, viviendo cada ensayo y cada detalle del Carnaval con muchas ganas y disfrutando al máximo de la experiencia”.
– ¿Tres cualidades de tu diseñador, Santi Castro?
“Es una persona muy creativa, cercana y sobre todo, muy, muy, muy trabajador”.
– ¿Cómo describirías, sin desvelar nada, tu fantasía?
“Luminis es una fantasía que nace de la luz y tiene fuerza propia. Desde el primer momento en que pise el escenario transmitirá energía, elegancia y mucha magia, envolviendo al público”.
– ¿Carnaval de calle o de grupos?
“Sinceramente, me quedaría con los dos. El Carnaval de calle representa la espontaneidad, la creatividad y la alegría, mientras que el de grupos refleja el esfuerzo, la pasión y el talento que hay detrás de cada actuación. Los dos son pilares fundamentales e imprescindibles para que el Carnaval sea lo que es”.
– ¿Grupo favorito del Carnaval?
“No tengo un grupo favorito en concreto, aunque es cierto que desde hace un par de años vivo el Carnaval con mayor intensidad y desde una perspectiva más cercana, fijándome cada vez más en los detalles y en el trabajo que hay detrás de cada actuación.
Por eso me resulta difícil elegir solo uno, ya que considero que todos los grupos aportan algo especial al Carnaval y tienen su valor, convirtiéndose, de alguna manera, en mis favoritos”.
– Tu disfraz perfecto
“Suelo priorizar ir bien abrigada durante los carnavales, porque ya sabemos que no es una época para ir demasiado ligera. Así que elegiría un disfraz cómodo y abrigado, sin complicarme demasiado, pensado más para disfrutar y reírnos que ir de guapa. Siempre intento ir en grupo con mis amigos, con disfraces coordinados para ir todos a conjunto, no pasar frío y, sobre todo, pasarlo genial juntos”.
– ¿Qué le aportarías a Santa Cruz de Tenerife si fueras Reina del Carnaval?
“Como reina del Carnaval aportaría, sobre todo, mucha ilusión, cercanía y compromiso. Me gustaría ser una reina que represente con orgullo nuestra cultura y nuestras tradiciones. Aunque no haya nacido aquí y sea cubana, he vivido todo este proceso con muchísimo cariño y mucha ilusión, y ya me siento una chicharrera más. Llevaría siempre el nombre de Tenerife, de Santa Cruz y de su Carnaval por todo lo alto, allá por donde vaya, representándolo con respeto, responsabilidad y mucho amor”.