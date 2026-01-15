nacional

Aterrizaje de emergencia en Barcelona tras una amenaza en pleno vuelo

La Guardia Civil confirman estar trabajando en una "incidencia"
Aterrizaje de emergencia en Barcelona tras una "amenaza" en pleno vuelo. Aeropuerto El Prat (archivo EP)
Aterrizaje de emergencia en Barcelona tras una "amenaza" en pleno vuelo. Aeropuerto El Prat (archivo EP)
Una amenaza en un vuelo comercial ha obligado a activar el protocolo de seguridad aeroportuaria este jueves por la mañana en el Aeropuerto de Barcelona, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

Según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado las citadas fuentes, se trata de un avión de Turkish Airlines que ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia.

Aena ha explicado que el aeropuerto sigue operando con normalidad mientras los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están actuando y evaluando la situación, mientras que fuentes de la Guardia Civil confirman estar trabajando en una “incidencia”.

