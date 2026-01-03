EN VIVO | Joventut Badalona-La Laguna Tenerife

Un desafío de máxima exigencia para abrir el año. La Laguna Tenerife visita hoy al Joventut en un pulso que requerirá de la mejor versión aurinegra. Solo desde un partido redondo podrá el grupo de Txus Vidorreta opositar con razones de peso al triunfo en una cancha históricamente complicada y en la que este curso solo ha sido capaz de ganar el Real Madrid.
La Laguna Tenerife da la cara
Arrancó bien el Joventut Badalona (11-4) imponiendo su ritmo de partido y mostrando gran acierto en el tiro. La Laguna Tenerife comenzó a ajustar su defensa (11-7) y a incidir en ataque de la mano de Gio (13-11).
El georgiano, junto a Marcelinho, apretó las cosas en el marcador para llegar al final de esta cuarto con 18-19 en el electrónico del Olimpic.