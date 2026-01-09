Brendan Fraser ilumina la cartelera con su nueva película

Esta semana destaca en la oferta de estrenos en cines la comedia Rental Family (Familia de alquiler), protagonizada por Brendan Fraser, junto a Song Sung Blue – Canción para dos, Nouvelle Vague, La cronología del agua y la película de animación para los más pequeños de la casa Misión Santa: Yoyo al rescate.
El oscarizado Brendan Fraser regresa a la gran pantalla con Rental Family, lo nuevo de la directora y guionista japonesa Hikari, una historia ambientada en el Tokio contemporáneo. La película mezcla humor y melancolía para hablarnos de la soledad y de las conexiones humanas más inesperadas. Fraser interpreta a un actor estadounidense que encuentra un curioso empleo en una agencia de “familias de alquiler”, donde, al representar la vida de otros, acaba redescubriendo la suya propia.
Hugh Jackman y Kate Hudson protagonizan Song Sung Blue – Canción para dos, una comedia musical dirigida por Craig Brewer, responsable de la versión de 2011 de Footloose. La protagonista ha sido nominada al Globo de Oro por su papel en esta emotiva y luminosa historia sobre segundas oportunidades. Basada en hechos reales, la película sigue a dos músicos que deciden formar una banda tributo a Neil Diamond, descubriendo que nunca es tarde para enamorarse ni para perseguir los sueños.
Richard Linklater, responsable de la trilogía Antes de… (Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer), dirige Nouvelle Vague, un vibrante homenaje al nacimiento del movimiento cinematográfico francés. La película recrea con pasión y humor el rodaje de Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard, en el París de 1959. El cineasta, interpretado por Guillaume Marbeck, lidera el caos creativo junto a los jóvenes Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo, revolucionando el cine con improvisación y rebeldía juvenil.
La cronología del agua marca el debut como directora de la actriz nominada al Oscar Kristen Stewart. Cuenta con un elenco de alto nivel, encabezado por la británica Imogen Poots, cuya interpretación, ambiciosa y exigente, ha conquistado tanto a la crítica como al público. Entre otros, completan el reparto Thora Birch y Jim Belushi, quien también aparece en la mencionada Song Sung Blue. La cinta, basada en el bestseller homónimo de las memorias de Lidia Yuknavitch, una joven nadadora criada en un entorno marcado por el alcohol y la violencia, se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes y ha sido reconocida con varios galardones internacionales.
Animación para el público familiar
Además, llega Misión Santa: Yoyo al rescate, una animación familiar que irrumpe ya un poco fuera de temporada tras un aplazamiento en su estreno. Plantea cómo el taller de Papá Noel se ha convertido en una fábrica de alta tecnología sin alma, hasta que un hacker lo pone patas arriba y el repartidor de juguetes desaparece.
Entonces, Yoyo, un elfo novato lleno de ilusión, lidera una misión caótica para recuperar la magia navideña tradicional.