Localizan un cadáver en un barranco de Tenerife

A la 10:27 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la localización de un hombre en el fondo de un barranco por parte de una familiar.
El cuerpo sin vida pertenece a un hombre de unos 44 años, hallado en el barranco de la Carretera Almáciga, a la altura de Benijo, municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, sin embargo, el personal del SUC solo pudo confirmar el fallecimiento. Mientras los Bomberos de Tenerife fueron los responsables de recuperar el cuerpo.
La Policía Nacional junto a la Policía Local, instruyeron las diligencias correspondientes y colaboró en el dispositivo de rescate.