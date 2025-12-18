Todo lo que se sabe sobre el cadáver hallado en un barranco de Canarias

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este jueves en un barranco del municipio de La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, según ha confirmado la Guardia Civil.
El fallecido figuraba como desaparecido desde la noche del miércoles, cuando su familia presentó una denuncia que dio lugar a la activación de un dispositivo de búsqueda.
Según ha informado Televisión Canaria, un grupo de vecinos fue quien localizó al hombre sobre las 13.30 horas de este jueves.
Tras ese aviso, el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) se incorporó a las labores de búsqueda y localizó finalmente el cuerpo sin vida en el barranco de Pino Gordo, dentro del término municipal de La Aldea de San Nicolás.
De acuerdo con la información publicada por Canarias7, el fallecido tenía alrededor de 50 años y era natural del municipio de Agaete. Las primeras hipótesis apuntan a que podría haber sufrido un accidente mientras practicaba barranquismo.
Cuando fue localizado por los equipos de emergencia, el hombre llevaba toda la equipación necesaria para esta actividad deportiva, como casco, cuerdas, arnés y ropa específica, un aspecto que refuerza la hipótesis de un accidente durante la práctica.
El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, declaró a dicho medio digital que vecinos del municipio lo habían visto con vida durante la jornada del miércoles, cuando se encontraba preparado para realizar la actividad.
En el operativo de búsqueda participaron efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento, la Guardia Civil, Protección Civil y los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento, que permanecen bajo investigación.