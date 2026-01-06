Todo lo que se sabe hasta el momento del hallazgo de los cadáveres de un matrimonio en Canarias

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre y una mujer –matrimonio-, de nacionalidad filipina, encontrados sin vida este martes en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria con indicios de violencia, según han confirmado fuentes policiales a la agencia Efe.
Por ahora, no han trascendido detalles sobre las circunstancias del suceso. No obstante, las mismas fuentes han indicado que la mujer había presentado en su momento una denuncia contra el hombre que figuró en el sistema de seguimiento de casos de violencia de género (Viogen), aunque dicho procedimiento fue posteriormente archivado.
¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son una mujer de 43 años y un hombre de 35, cuyos cuerpos fueron localizados en un domicilio situado en la calle Bernardo de la Torre, en la capital grancanaria.
Desde la Policía Nacional únicamente se ha confirmado el hallazgo de ambos fallecidos. El resto de la información permanece bajo reserva, después de que el juez encargado del caso haya decretado el secreto de las actuaciones mientras avanzan las diligencias para aclarar lo ocurrido.
Primeras hipótesis
Según señala Canarias7, aunque la investigación se encuentra en una fase inicial y no se descarta ninguna línea de trabajo, una de las hipótesis que baraja la Policía es que los hechos se encuadren en el ámbito de la pareja y que, tras el presunto crimen, se produjera un suicidio.
El mismo medio recoge las declaraciones de una vecina en las que afirmaba que la pareja llevaba habitando la vivienda durante los últimos nueve años.