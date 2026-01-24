‘Caetés, el silencio y otras ramas’, en el Festival El Patio

El III Festival Artes Escénicas El Patio, que entre este mes y el de febrero reúne en Tenerife a compañías de España, Brasil y Venezuela, ofrece desde ayer viernes y hasta hoy sábado Caetés, el silencio y otras ramas, de la brasileña Compañía Teatro Avatar (Núcleo Caatinga). La cita es en La Laguna, en Zálatta Espacio Escénico (Carretera Monte de las Mercedes, 119), a partir de las 20.30 horas.
La idea central de esta obra, explican sus artífices, es reafirmar los aspectos de territorialidad y la relación de pertenencia a la región nordeste de Brasil, valorizando la cultura del sertón y de la caatinga circundante con sus peculiaridades, personajes en un medio social y político difícil.
“A partir de este universo gracilianista -se lee en la sinopsis-, la obra incorpora elementos de la música armorial, los sonidos de la típica rabeca regional, el habla del sertón con su musicalidad y la estética vinculada a los colores y objetos especiales de esta cultura para construir una escena poética, a veces dramática y a veces lírica”.
El 31 de enero será el turno de la compañía canaria Benayga Taller de Teatro, que representa Ánima. Lorca.