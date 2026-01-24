cultura

‘Caetés, el silencio y otras ramas’, en el Festival El Patio

Zálatta Espacio Escénico, en La Laguna, programa esta noche de sábado la obra de la compañía brasileña Teatro Avatar
La obra se representa hoy en Zálatta Espacio Escénico. / DA
El III Festival Artes Escénicas El Patio, que entre este mes y el de febrero reúne en Tenerife a compañías de España, Brasil y Venezuela, ofrece desde ayer viernes y hasta hoy sábado Caetés, el silencio y otras ramas, de la brasileña Compañía Teatro Avatar (Núcleo Caatinga). La cita es en La Laguna, en Zálatta Espacio Escénico (Carretera Monte de las Mercedes, 119), a partir de las 20.30 horas.

La idea central de esta obra, explican sus artífices, es reafirmar los aspectos de territorialidad y la relación de pertenencia a la región nordeste de Brasil, valorizando la cultura del sertón y de la caatinga circundante con sus peculiaridades, personajes en un medio social y político difícil.

“A partir de este universo gracilianista -se lee en la sinopsis-, la obra incorpora elementos de la música armorial, los sonidos de la típica rabeca regional, el habla del sertón con su musicalidad y la estética vinculada a los colores y objetos especiales de esta cultura para construir una escena poética, a veces dramática y a veces lírica”.

El 31 de enero será el turno de la compañía canaria Benayga Taller de Teatro, que representa Ánima. Lorca.

