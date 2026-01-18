CajaCanarias crea un programa de fidelización

La Fundación CajaCanarias ha creado el programa de fidelización Amigos de la Fundación, una nueva iniciativa gratuita diseñada para reforzar la relación entre la ciudadanía y la actividad cultural impulsada por la entidad.
Las personas inscritas podrán beneficiarse de descuentos exclusivos, promociones especiales y otras ventajas vinculadas a la programación de la fundación, fomentando de esta manera una participación activa del público y el apoyo a la cultura en Canarias. Toda la información, así como el formulario de inscripción, se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
Amigos de la Fundación permitirá disfrutar a las personas inscritas de descuentos de hasta el 25% en las entradas de los conciertos, espectáculos e iniciativas de la programación anual. Además, entre los beneficios del programa se incluye el 5% de descuento en todo el catálogo de la librería virtual de la Fundación CajaCanarias, así como otras ofertas en los artículos a la venta en la zona Bazart de los espacios culturales.
Las personas inscritas recibirán una tarjeta digital en formato PDF, mediante la cual podrán disfrutar de todas las ventajas del programa a través de un código personal. De forma opcional, también podrán solicitar una tarjeta física, que se recogerá en los espacios culturales.
Con esta nueva iniciativa, la Fundación CajaCanarias quiere reafirmar su compromiso con la difusión cultural y la creación de una comunidad cercana, activa y comprometida con el desarrollo cultural y social del Archipiélago, ofreciendo nuevas oportunidades para disfrutar de una programación diversa y de calidad.