Canarias se convierte en un enclave logístico para el narcotráfico

294 fardos de cocaína, la DEA de Estados Unidos… El muelle de Santa Cruz vive estos últimos días un auténtico escenario de Hollywood tras la mayor aprehensión de esta droga en alta mar jamás realizada en el continente europeo. Casi 10 toneladas -9.994 kilos-, camufladas perfectamente entre capas de sal en la bodega del United S, fueron incautadas y trasladadas por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional al puerto capitalino el pasado domingo.
Frente al buque corroído, de bandera camerunesa y atracado en el Dique del Este del puerto capitalino, el subdelegado del Gobierno, Jesús Javier Plata; el jefe provincial, comisario principal Jesús María García; y el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, comisario Alberto Morales, explicaron ayer los detalles de una operación “compleja” e histórica, al “suponer la mayor cantidad de cocaína incautada en Europa”, recalcó el subdelegado del Gobierno, quien actualizó los datos, ya que ayer se hablaba de 7.000 kilos.
La denominada intervención ‘Marea Blanca’ se ejecutó la semana pasada en aguas internacionales, a 290 millas náuticas (535 kilómetros) de El Hierro. Desarrollada tras una investigación que llevaba meses fraguándose, la incautación “presentó grandes complicaciones”, según afirma la Policía Nacional. El abordaje se realizó antes de lo previsto ya que, según indicó el comisario Alberto Morales, “nos vimos abocados a intervenir, dado que teníamos conocimiento de que varias lanchas rápidas se dirigían hacia el objetivo”.
Entre los integrantes de la tripulación, uno de ellos iba armado, actuando como garante de la droga. Una mercancía de la que una parte ya estaba lista para ser entregada en alta mar. El buque había zarpado de Turquía, no llegó a tocar puerto en Latinoamérica y su plan pasaba por regresar a Europa y descargar la droga antes de cruzar el estrecho de Gibraltar. “Tenían preparados unos 37 fardos para ser distribuidos con embarcaciones rápidas”. Tras el abordaje, necesitaron el apoyo de Salvamento Marítimo (Sasemar), ya que la embarcación quedó sin combustible, y fue remolcada.
Concluye así con éxito una actuación inédita en la que colaboró la DEA, la NCA del Reino Unido, la Policía Federal de Brasil, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (Maoc).
Se disparan las operaciones contra el narcotráfico en Canarias
Sin duda, se trata del dato más destacado de la última operación contra el narcotráfico en Canarias: “En toda la historia a escala europea, ‘Marea Blanca’ ha supuesto la mayor cantidad de cocaína incautada”, explicó ayer el subdelegado del Gobierno, Javier Plata. Cifras récord, de unas dimensiones que no se veían desde el año 1999, cuando la Policía intervino el buque Tammsaare, que transportaba 7.500 kilos de cocaína en su proa.
Años más tarde, las operaciones contra el narcotráfico comienzan a dispararse en las costas del Archipiélago. La última, antes de la reciente intervención ‘Marea Blanca’, había sido la operación ‘Traba’, en la cual se interceptaron 4.000 kilos de cocaína en un buque situado a 600 millas de las islas, el pasado octubre de 2025. El aumento de estas intervenciones en las costas isleñas evidencia un cambio significativo en las rutas y métodos de las organizaciones criminales de la droga.
Con un control cada vez mayor en puntos estratégicos, como Galicia y el Estrecho de Gibraltar, los traficantes han desplazado su logística hacia nuevas áreas de tránsito, situando a Canarias como un enclave estratégico en el Atlántico. La situación geográfica del Archipiélago, a medio camino entre Sudamérica y Europa, convierte a las Islas en un punto clave de vigilancia y cooperación internacional en la lucha contra la droga.