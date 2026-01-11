Una prestigiosa guía de viajes incluye a Canarias en su lista negra y explica el motivo: "Detrás de las escenas de postal..."

La prestigiosa guía de viajes Fodor’s Travel ha incluido a Canarias en su No List 2026, una selección de 8 destinos del mundo que, según sus editores, conviene “reconsiderar” de cara a 2026 por la presión que el turismo ejerce sobre el territorio y las comunidades locales.
La propia publicación subraya que no se trata de un “boicot”, sino de una llamada a la moderación y a viajar de forma más responsable.
Qué es la ‘No List’ y por qué la publica Fodor’s
Fodor’s presenta esta lista anual como un aviso sobre lugares donde la demanda turística se ha vuelto difícil de gestionar, ya sea por masificación, impacto ambiental o problemas sociales asociados, como la falta de vivienda.
La guía explica que deja fuera algunos “sospechosos habituales” de años anteriores para no eclipsar otros puntos calientes que, a su juicio, “necesitan un respiro”.
Las razones que cita Fodor’s para incluir a Canarias
En el apartado dedicado a The Canary Islands (Spain), Fodor’s sostiene que “detrás de las escenas de postal” la presión va en aumento y aporta cifras del primer semestre de 2025: 7,8 millones de visitantes y más de 27 millones de pasajeros aeroportuarios, un 5% más que el año anterior, según recoge la guía.
Además, la publicación enlaza la discusión con las protestas registradas en las Islas. Menciona las movilizaciones de mayo bajo el lema “Canarias tiene un límite” en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, y relaciona el malestar social con el auge turístico, el encarecimiento de la vivienda y la presión ambiental.
En su análisis, Fodor’s destaca también la alta dependencia económica del sector: el turismo aportaría “más de un tercio” del PIB y alrededor del 40% del empleo, aunque advierte del coste en servicios, infraestructuras y calidad de vida.
Entre los factores concretos, la guía pone el foco en el tráfico, el impacto del alquiler vacacional en el acceso a la vivienda y el estrés sobre recursos como el agua. En su texto recoge declaraciones de John Dale Beckley (CanaryGreen.org) y valoraciones de ATAN, que alertan de la degradación de espacios naturales y del efecto de los pisos turísticos en el mercado residencial.
Los otros 7 destinos del listado
La No List 2026 incluye también a Antártida, Glacier National Park (EEUU), Isola Sacra (Italia), la región de Jungfrau (Suiza), Ciudad de México, Mombasa (Kenia) y Montmartre (París).