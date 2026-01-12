Candelaria despide el año corriendo: éxito rotundo de la XII San Silvestre solidaria e inclusiva

El pasado sábado 27 de diciembre, Candelaria volvió a vestirse de corto para celebrar por todo lo alto la XII edición de su tradicional San Silvestre solidaria e inclusiva. Y aunque el trazado cambió por las obras en la Plaza de la Basílica, eso no frenó ni el entusiasmo ni la participación. Más bien todo lo contrario.
Este año, el evento se trasladó a la Avenida Marítima, en el tramo entre Las Caletillas y Punta Larga. Un cambio de escenario que resultó todo un acierto: más espacio, vistas al mar y un entorno ideal para que corredores y acompañantes disfrutaran del deporte en un ambiente relajado y festivo.
Desde las 16:00 horas, las distintas categorías fueron tomando la salida en una jornada pensada para todos: desde los niños de 4 años hasta deportistas élite y participantes en modalidades adaptadas.
Una carrera que une: deporte, inclusión y solidaridad
La alcaldesa, Mari Brito, no dudó en calificar el evento como “una cita muy especial para la ciudadanía”, destacando la implicación del Club de Atletismo Trotamundos de Candelaria y el trabajo de todas las personas voluntarias.
También el concejal de Deportes, Manuel González, valoró el carácter inclusivo de la prueba, subrayando que “es un ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta de convivencia y valores”. Además, la carrera mantuvo su compromiso solidario mediante la recogida de alimentos que serán distribuidos a través de la Fundación Candelaria Solidaria.
Un total de 1.225 inscritos tomaron parte en alguna de las modalidades, consolidando la prueba como una de las más multitudinarias y queridas de la Navidad en la isla.
Ganadores de la Carrera Reina y modalidades adaptadas
La Carrera Reina, disputada sobre 5 kilómetros, reunió a atletas de alto nivel. En la categoría élite, los más rápidos fueron:
- 🥇 Élite masculina: Ennio Constantino
- 🥇 Élite femenina: Karina Díaz Martín
En la categoría adaptada, María Elva Jorge Esquivel y Roberto Herrera Galván se impusieron en sus respectivas categorías, mientras que Yelitza Dorta Alonso fue la primera en completar la modalidad handbike/joëlette.
En cuanto a la carrera popular, hubo premios para las distintas categorías por edades, desde juveniles hasta veteranos. Todos los resultados pueden consultarse en este enlace.
Candelaria volvió a demostrar que el deporte no entiende de barreras. La San Silvestre 2025 no solo dejó grandes marcas y emociones en meta, sino también momentos de convivencia, abrazos al cruzar la línea de llegada, familias compartiendo zapatillas y muchos niños y niñas que, seguramente, dormirán soñando con repetir el próximo año.
Una edición más, la San Silvestre de Candelaria cumplió con creces su objetivo: despedir el año corriendo, sí… pero también sonriendo.