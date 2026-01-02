Cantajuego se instala en Canarias hasta el domingo para ofrecer ‘Mega Hits’

El popular grupo de música infantil Cantajuego ha vuelto a Canarias para estrenar el nuevo año con su espectáculo Mega Hits, con el que hace un repaso a las canciones que han marcado a múltiples generaciones. El grupo inicia hoy viernes su recorrido insular en el Auditorio de Tenerife de la capital tinerfeña, donde ofrecerá dos funciones (12.30 y 17.00 horas); mañana sábado actúa en Gran Canaria, en el Auditorio José Vélez de Parque San Juan, en Telde (17.00 horas), y el domingo en Lanzarote, en Multicines Atlántida (12.30 y 17.00 horas), en Arrecife.
LOCALIDADES
La entradas de la gira de Mega Hits por el Archipiélago, que cuentan con el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno autonómico, están disponibles en la web de Atlántico Producciones.
Con un show repleto de color, alegría y energía, las familias tendrán la oportunidad de cantar y bailar los temas más divertidos del grupo, como A guardar, a guardar, Chuchuwá y El tallarín, entre otros.
Además, el conjunto formado por la canaria Eugenia Cabrera, Paulino Díaz (Puli), Ainhoa Abaunz, Jonas Nihlen, Elena Chica y Rodrigo Puertas promete traer a los escenarios numerosas sorpresas que harán mover el esqueleto a grandes y pequeños.
No faltará en Mega Hits la compañía de los personajes más queridos de Cantajuego, como Coco, Pepe o Buby, que harán de guía a través de esta aventura musical por el tiempo. En 2024, el grupo fue reconocido con el Botón Diamante de YouTube tras superar los 12 millones de suscriptores en la plataforma, dejando así constancia de que son uno de los máximos exponentes de la música infantil de las últimas décadas.
En su canal de YouTube es posible encontrar listas de reproducción de las melodías clásicas de la Navidad, canciones para hacer karaoke en familia y curiosos sketches de Cantajuego, como es el caso del titulado Carnet de Zeppelin, estrenado recientemente.