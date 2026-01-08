El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene a sus candidatas a reinas

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Fiestas, ha cerrado el plazo de recepción de inscripciones para participar en los certámenes de elección de reinas adulta, infantil y de mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Un total de 32 aspirantes tomarán parte en las Galas, que estarán dirigidas por Daniel Pages y Paula Álvarez.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, valoró el número de candidatas inscritas y subrayó que “se trata de una cifra que se mantiene estable año tras año, lo que demuestra la fortaleza y la vigencia de uno de los actos más emblemáticos de nuestro Carnaval”. Bermúdez destacó además que “el interés continuado de patrocinadores y diseñadores refleja la capacidad de esta Gala para generar visibilidad, proyección y retorno, no solo para quienes participan directamente, sino para la propia ciudad”.
El regidor señaló que “los certámenes de elección de las reinas son una expresión artística y cultural de primer nivel, en la que se combina tradición, creatividad, diseño y espectáculo, y que forma parte de la identidad de Santa Cruz”. En este sentido, añadió que “el Carnaval es uno de nuestros principales motores culturales y económicos, y estas Galas contribuyen de manera decisiva a consolidar su prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, adelantó que “llevamos meses trabajando con Daniel y Paula en unas galas que volverán a hacer brillar a todas las aspirantes y que estoy convencido gustarán a todos los carnavaleros y carnavaleras”, y agradeció “a patrocinadores y diseñadores el esfuerzo que realizan y que hace posible que cada una de las fantasías se convierta en un éxito para nuestra fiesta”.
Al título de Reina infantil, certamen que se celebrará el lunes 2 de febrero, optarán 10 niñas, mientras que 11 serán el número de aspirantes que participarán en la elección de Reina de los mayores, una más que el año pasado, que tendrá lugar el miércoles 4 de febrero.
La gran gala elección de la Reina adulta del Carnaval 2026, que se celebrará el miércoles 11 de febrero en el Recinto Ferial, contará con 11 candidatas en un acto que estará dirigido por Daniel Pages, que se estrena en el cargo.
Todas las aspirantes tomarán parte el viernes 16 de enero en el acto de inauguración del Carnaval. En este acto, las candidatas conocerán su orden de participación en las diferentes galas.
Candidatas y diseñadores a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Jorge González (Santana): Leire García Santana
- Alexis Santana (Rodríguez): Carla P. Castro Castellano
- Yosué Riverol (Hernández): Alianara León Hernández
- Santi Castro (Santiago Castro Campos): Arlena Rubí Mantecón Hernández
- Jorge Ruymán Pérez: Melissa Mayor Peña
- Juan Carlos Armas (Febles): Alexia Hernández Adrián
- Cristian Manuel Santana Lugo: Daniela Sánchez Padilla
- Asociación Cultural del Carnaval de los Realejos – Nira Arganda (Lorenzo Padrón): Lara Rodríguez Lorenzo
- Sedomir Rodríguez de La Sierra: Cecilia Esther Díaz Hernández
- Jorán Torres y su Equipo (Antonio Jordan Torres Hernández): Melania Hernández Torres
- Dani y Diana Mena (Daniel Mena Beltrán): Elizabeth Beltrán Correa
Candidatas y diseñadores a reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Santiago Castro Delgado (Santi Castro): Micaela Díaz Lima
- Rivero (JJ Santana): Ciara Luz Álvarez Chinea
- Carlos David Afonso Darias (David Afonso Darias): Leire Socas Alam
- Noé González de la Rosa: Yaxira González Chinea
- Alexis Santana Rodríguez (Alexis Santana): Daniela Barrera Padilla
- Sedomir Rodríguez de la Sierra: Sofía Campos Ramos
- Antonio Jordan Torres Hernández (Equipo Torres Hernández): Lucía Álvarez Báez
- José Ángel Ramos González (José Ángel Ramos): Alysson Rodríguez Duque
- David Hernández Páez (David Hernández): Claudia Reyes Arvelo
- Daniel Mena Beltrán (Dani Mena): Ana Ferrera González
Candidatas y diseñadores a reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Santiago Castro Campos (Santi Castro): Dominga Jiménez Pérez
- Juan Carlos Armas Febles (Juan Carlos Armas): María Cristina Fariña Rodríguez
- Dailos Rodríguez López: María del Carmen Hernández Martín
- José Javier Santana Rivero (JJ Santana): María Eugenia Díaz Sanz
- Francisco de Borja Ledesma Abreu (Borja Abreu): María Ángeles Ramos Díaz
- Alfonso Baute Páez (Alfonso Baute): Amalia González Doniz
- Alfonso Baute Páez (Alfonso Baute): Antonia Adelaida Torres Carballo
- David Hernández Páez (David Hernández): Antolina Libertad Ramos González (Libertad Ramos González)
- David Hernández Páez (David Hernández): María Candelaria Pérez Rivero
- Antonio Santos Arteaga: María Isabel González Rodríguez
- Dani Mena Beltrán (Dani Mena): María Félix Ramos García