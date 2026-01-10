El precioso gesto del CD Tenerife con un canterano por sus buenas notas: “Para nosotros es muy importante”

No todo en el fútbol se mide en goles, minutos o clasificaciones. El CD Tenerife ha compartido en la red social X un vídeo que ha conmovido a muchos aficionados: el reconocimiento público a un canterano del equipo infantil que ha logrado algo tan valioso como poco visible en el deporte base: sacar todo sobresaliente en sus estudios.
El protagonista es Nayem El Mahjoub Sbayou, defensa central de la cantera blanquiazul. Y en el vídeo aparece junto al máximo accionista del club, Rayco García.
“Para nosotros en el CD Tenerife es muy importante que nuestros jugadores lleven bien su vida académica y su vida de entrenamiento. Él es el ejemplo de que es compatible”, señala García ante la cámara.
Estoy muy orgulloso de estar en el CD Tenerife
Nayem, visiblemente emocionado, agradece el detalle con palabras sencillas: “Este gesto me ha parecido muy bonito. Estoy muy orgulloso de estar en el CD Tenerife y seguir formándome como jugador y como persona”.
El vídeo culmina con un momento simbólico. Los jugadores de la primera plantilla del CD Tenerife entregan a Nayem una camiseta oficial firmada, se fotografían con él y comparten ese pequeño acto de reconocimiento.
El mensaje que lanza el CD Tenerife con este vídeo va más allá de Nayem. Es una declaración de principios hacia toda su cantera: el compromiso académico no es un añadido, es parte del camino. La compatibilidad entre estudio y deporte, lejos de ser una excepción, se presenta como un modelo a seguir.
Para muchos jóvenes que sueñan con llegar algún día al fútbol profesional, la historia de Nayem funciona como un recordatorio sereno: el talento necesita disciplina, y la disciplina también se aprende en el aula.