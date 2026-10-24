Un canario, detrás de la canción con la que España busca ganar Eurovisión Junior 2026

El talento canario estará presente este sábado, 24 de octubre, en la final de Eurovisión Junior 2026. El compositor grancanario Dangelo Ortega es uno de los autores de Cuore Bello (Te quiero, te quiero), la canción con la que Lucas Paulano, de diez años, representará a España en Malta y buscará una victoria que el país no consigue desde 2004.
La final comenzará a las 20.00 horas en Canarias y podrá seguirse en directo a través de La 1 de Televisión Española y, de forma gratuita, en RTVE Play. Participarán 16 países y España será la encargada de cerrar las actuaciones, según el orden confirmado por la organización.
La candidatura española llega a la final entre las favoritas. RTVE sitúa a Lucas Paulano entre los aspirantes al triunfo y destaca la acogida que ha tenido su canción entre los seguidores del festival.
Dangelo Ortega, el compositor canario detrás de la canción de España
Dangelo Ortega, natural de Las Palmas de Gran Canaria, comparte los créditos de la candidatura con Blas Cantó, Carlos Almazán y el propio Lucas Paulano.
Según los créditos oficiales de Eurovisión Junior, Ortega, Cantó y Almazán firman la música, mientras que Lucas también figura entre los autores de la letra.
El compositor grancanario cuenta con experiencia en el panorama musical español. Ha trabajado con artistas como Blas Cantó, Beatriz Luengo y Carlos Rivera, y participó en la composición de Universo, la canción española elegida para Eurovisión 2020.
Durante la presentación de Cuore Bello, Ortega explicó a RTVE que la propuesta “conserva la esencia de las grandes canciones de siempre, pero con un toque más actual”.
La balada aborda el amor, los recuerdos y las personas que permanecen presentes a lo largo de la vida. La composición está pensada para aprovechar la capacidad vocal e interpretativa del joven cantante, nacido en Jaén.
El mensaje también se traslada al videoclip, dirigido por Jimmy Llamas, donde aparecen juguetes, postales y otros objetos vinculados a la infancia. Entre ellos destaca Dudú, el peluche que acompaña a Lucas desde su nacimiento.
España, entre las favoritas de Eurovisión Junior 2026
Las expectativas sobre la candidatura española han aumentado en los días previos a la final.
En su análisis publicado el viernes 23 de octubre, RTVE incluye a España entre las principales aspirantes a ganar Eurovisión Junior, junto a otras candidaturas que han despertado interés entre los seguidores.
Además, la web especializada Eurovisionworld recoge una valoración de 4,6 estrellas sobre cinco para Cuore Bello, según las puntuaciones de sus usuarios consultadas antes de la gala.
Sin embargo, esta calificación representa la opinión de quienes votan en esa plataforma y no permite anticipar el resultado del concurso.
España ha ganado Eurovisión Junior en una ocasión. Fue en 2004, cuando María Isabel consiguió el primer puesto con Antes muerta que sencilla. Lucas Paulano intentará repetir ese resultado 22 años después.
A qué hora canta España y dónde ver Eurovisión Junior desde Canarias
La final se celebrará en el Malta Fairs & Conventions Centre de Ta’ Qali.
Lucas Paulano actuará en la posición 16, justo después de Georgia, por lo que su interpretación llegará en la parte final del concurso. La hora exacta de su actuación dependerá del desarrollo de la gala.
Tony Aguilar y Julia Varela comentarán la retransmisión para RTVE, con Víctor Escudero como asesor.
Cómo votar gratis por España desde Canarias
Los espectadores canarios también podrán participar en la elección del ganador de Eurovisión Junior 2026.
La organización permite votar por el representante del propio país, una diferencia respecto al festival de adultos. Para hacerlo, hay que acceder a la web oficial jesc.tv y seleccionar tres canciones favoritas.
La votación tiene dos fases:
- Antes de la gala: el plazo permanecerá abierto hasta las 19.59 horas de este sábado en Canarias.
- Después de las actuaciones: las votaciones volverán a abrirse durante aproximadamente 15 minutos, una vez que hayan cantado los 16 participantes.
El voto por internet es gratuito. La decisión final combinará las puntuaciones del público y las de los jurados profesionales, con un peso del 50% para cada uno.