Irene Gil, ganadora de La Voz Kids: “Me gustaría ir a Eurovisión Junior, que me conozca más gente y sepa lo que siento cuando canto”

La música lleva atrapándola desde los 7 años, cuando escuchaba y se aprendía todas las canciones de Disney. Luego llegaron Whitney Houston, Beyoncé, Aitana y Christina Aguilera. Y lo que hasta ahora era un hobby se ha transformado en su verdadera pasión y en su futuro más próximo, unido a los estudios. Nunca se dedicó a la música a nivel profesional pero toma clases particulares de canto con una profesora y además, toca el ukelele, un instrumento de cuerdas más pequeño que una guitarra que “tiene un sonido muy bonito y diferente, subraya Irene Gil, ganadora de la quinta edición del concurso La Voz Kids, de Antena 3, de la mano de David Bisbal. En la entrevista que DIARIO DE AVISOS/EL ESPAÑOL le realizó en la Casa del Vino La Baranda, esta joven de 14 años que vive en el barrio de Ravelo, El Sauzal, y estudia segundo año de la ESO en el colegio Tacoronte, aseguró que todavía le queda un largo camino por delante y por lo tanto, muchísimo por aprender en el mundo de la música. Y al parecer, no tiene prisa por cumplir su sueño.

-¿Te han dado algún consejo desde la productora del programa?

“Que siga mis sueños y si lo que quiero es dedicarme a la música, que lo cumpla. Aunque para eso todavía tengo que aprender mucho porque no todos los artistas son profesionales”.

– ¿Cómo surgió la idea de presentarte al concurso?

“Mi madre y yo éramos super fans desde que salió la primera edición, en la que resultó ganadora María Parrado, y era como un sueño entrar en el programa”.

– ¿Costó mucho que te eligieran para participar?

“Primero tenías que mandar un vídeo y si te cogían, al ser de Canarias, tenías que ir a Las Palmas, después al casting de Madrid y luego a las audiciones. Eso fue en el año 2018, así que tuve que esperar hasta que me confirmaron que había sido seleccionada”.

-¿Fue dura la espera?

“Sí, porque encima era mi tercera vez así que dije: ‘A la tercera, la vencida”.

-¿Qué canción elegiste para enviar?

“Mamma know best, de Jessie j, la que canté en las audiciones y en la semifinal”.

-¿Y la tercera vez tenías la seguridad de que te iban a elegir o lo dudaste también?

“Lo dudé también. ¡Quién diría que fuese a llegar a lo que llegué! Pero creo que con esfuerzo y dedicación todo se consigue. El momento de cada persona llega y no hay que hacer nada por adelantarlo, que llegue cuando quiera”.

– ¿Cómo hacías con los estudios mientras ibas y venías a Madrid durante el tiempo que duró el concurso?

“Iba y venía siempre con mi madre y mi padre y a veces con mi hermano, pero como él estudia en la universidad no siempre podía ir. Por suerte, soy buena estudiante y tengo muy buena memoria, así que no tuve problemas para continuar con los estudios y tampoco para aprenderme las canciones”.

-¿Qué tal viviste la experiencia de cantar con David Bisbal?

“Es como algo súper grande y artístico. Es una persona muy cercana que te transmite mucha seguridad”.

-¿Siempre has escuchado su música?

“Sí, para mí Bisbal ha sido como un ejemplo a seguir”.

-¿Cómo viviste todo el proceso?

“Con mucha energía, siempre iba con el pensamiento positivo de ‘voy a disfrutar, a pasármelo bien, a vivir la experiencia y a hacer amistades’, ya que al fin y al cabo es lo que más te llevas del concurso, y que sucediera lo que tuviese que suceder”.

– ¿Pensaste alguna vez que ibas a ganar o te pilló de sorpresa?

“La verdad que no, porque todos teníamos un nivel impresionante y al mismo tiempo, algo que destacaba en el escenario y nos hacía únicos, y por lo tanto, todos podíamos ser ganadores. Al fin y al cabo, tener un premio en la mano no significa ser ganador sino vivir la experiencia”.

-¿Tenías los mismos nervios en cada actuación?

“No, porque nunca iba con el pensamiento de ‘quiero ganar’, siempre pensaba ‘puede ser que sea la última vez que pise este plató’ por eso quizás lo disfrutaba aún más, con más energía, y pensaba que no me iría triste, sino alegre de haber podido cumplir mi sueño y que la gente me pudiera conocer”.

– Igual ese fue el secreto de tu éxito, darlo todo en cada una de las audiciones como si fuese la última…

“Creo que el secreto de mi éxito fue disfrutar, confiar en mí misma, y pisar el escenario con fuerza transmitiéndole al público y a mi coach todo lo que yo sentía”.

-¿Y en la final contra Daniel García te viste ganadora?

“En ese momento me daba igual ganar o perder, porque lo que ya estaba viviendo era impresionante”.

-¿Si te hubiesen dado la posibilidad de elegir un coach lo hubieses elegido a David Bisbal o tenías en mente a otra persona?

“Era muy difícil porque para mí los cuatro son unos artistas impresionantes. Yo me llevé por el corazón y me fui con Vanesa Martín al principio y después David me repescó y aquí estoy”.

-¿Tus amigos qué te decían mientras duró el concurso?

“A mis amigos al principio no les podía contar nada. Cuando se enteraron, me preguntaban: ¿Cuándo sales? ¿Qué día sales? Pero tampoco yo lo sabía”.

-¿Hubo cambios en tu vida desde que participaste en ‘La Voz Kids’?

“Ahora la gente me reconoce en la calle y eso es muy guay”.

-¿Cuáles son tus cantantes preferidos?

“Me gusta mucho Ariana Grande, Beyoncé y Christina Aguilera”.

-¿Y en cuanto a estilos de música?

“Las canciones lentas pero potentes y también las movidas en las que pueda expresar mi energía”.

-¿Se te ha pasado por la cabeza llegar a componer?

“Siempre pensé que eso es muy difícil porque tienes que expresar tus sentimientos y todavía no tengo edad para eso”.

– El alcalde de tu municipio, Mariano Pérez, te aconsejó que nunca dejaras de estudiar. ¿Le vas a hacer caso?

“Sí, claro, los estudios son lo primero siempre”.

-¿Qué consejo le darías a los chicos y chicas que quieren vivir de la música en el futuro?

“Que nunca dejen que nadie les arrebate sus sueños, que si es lo que quieren que vayan a por ellos, que con esfuerzo y dedicación lo pueden conseguir todo. Y que sean ellos mismos, que no se muestren como la persona que no son”.

-¿Cuál es tu próximo reto?

“Me gustaría ir a Eurovisión Junior, que me conozca más gente y que realmente sepa lo que siento cuando canto”.

María Jesús, su madre, la apuntó en baile cuando tenía 3 años y tomó clases hasta el año pasado porque ya no podía con tantas actividades. Siempre tiene que estar activa porque se aburre, dice su madre, y siempre aprueba con sobresalientes porque aprende con mucha rapidez. Llegó a clasificarse para los concursos internacionales de danza urbana. Tiene claro que quiere llegar a algo en el mundo de la música. Además de empezar s ser una persona conocida al resultar ganadora del concurso televisivo le ha supuesto tener una beca de 10.000 euros y la oportunidad de grabar un single con Universal Music que todavía no ha comenzado, aunque para ella lo más importante es la experiencia que vivió y los amigos que se llevó del programa.