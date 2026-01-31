Un partido de ‘Champions’ entre el Costa Adeje Egatesa y la Real Sociedad

El Costa Adeje Tenerife Egatesa regresa mañana, a partir de las 12.00 horas, al estadio Heliodoro Rodríguez López con la visita de la Real Sociedad, en choque correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga F Moeve.
El cuadro donostiarra está completando una sensacional temporada, es tercero en la clasificación a un solo punto del Real Madrid, que es segundo. Por su parte, el conjunto de Yerai Martín podría reducir las distancias con su rival a cinco puntos, si amarra la victoria. En la primera vuelta, el Costa Adeje Tenerife Egatesa se llevó el triunfo de la Ciudad Deportiva de Zubieta, tras ganar (1-2) con los tantos de Sakina Ouzraoui y Natalia Ramos desde el punto fatídico. El tanto local fue de Edna, ahora en el Bayern de Múnich.
El partido podrá seguirse por DAZN, y con la narración radiofónica de Atlántico Radio.
Turno para Nay Cáceres
El equipo blanquiazul sigue con los mismas inquilinas en la enfermería: Pisco, Aithiara y Carlota. Además, será el primer partido en mucho tiempo en el que no esté la incombustible María José Pérez, que en un principio se marchó al CD Argual de Segunda RFEF, con presentación incluida, y 24 horas después daba la espantada al club palmero para fichar por el Alhama El Pozo de la Liga F Moeve. El entrenador vasco podría repetir el once que igualó sin goles ante el RCD Espanyol, con la excepción de Nay Cáceres que entraría en el once inicial por Natalia Ramos, que defendió la portería blanquiazul en los dos últimos choques ante el Athletic y el Espanyol. El once más probable podría estar integrado por: Nay, bajo los palos, con defensa de cinco, Aleksandra y Clau Blanco de carrileras, y Cinta, Elba y Gavira en el eje central de la defensa. En la sala de máquinas, Natalia Ramos y Sandra Castelló tienen el puesto asegurado, y la otra posición se la disputarían Paola Hernández, ausente en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, o Yerliane Moreno. Las referencias ofensivas, Ouzraoui y Gramaglia.
Yerai Martín, en sala de prensa
El equipo dirigido por Yerai Martín encara esta cita con ambición y confianza, respaldado por el buen momento competitivo que viene mostrando en las últimas jornadas. “Tenemos una oportunidad para demostrar que el partido que jugamos en casa no fue una casualidad, sino que estamos preparadas para hacer otro igual”, señaló el técnico blanquiazul, convencido del crecimiento del grupo.
El entrenador destacó la capacidad del equipo para adaptarse a distintos contextos de partido y la mentalidad ganadora con la que se afronta este nuevo reto. “Considero que el equipo ha competido bien en los distintos partidos y escenarios. Veo al equipo preparado y con ganas de volver a hacer un gran partido, no solo a nivel de resultado, sino para conseguir la victoria. El domingo vamos a ver una buena versión del equipo”, afirmó.
Durante la semana, el cuerpo técnico ha trabajado con intensidad, consciente de la importancia del choque ante un rival directo. “La semana de trabajo ha sido buena y empezamos a preparar otro partido porque cada contexto es diferente”, explicó Yerai, subrayando la necesidad de mantener la concentración y el equilibrio.
Respecto al momento de la plantilla, el técnico se mostró satisfecho con el grupo disponible y tranquilo ante el cierre del mercado. “Somos las que somos y estoy contento con la plantilla. Con una plantilla más reducida, las que están tienen que estar preparadas porque habrá más posibilidades de participar”, indicó, sin olvidar el valor del filial y de las jugadoras que puedan sumarse desde abajo.