El Costa Adeje Egatesa mereció ganar, pero lo pudo perder en la prolongación (0-0)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa no pudo perforar la portería del RCD Espanyol (0-0), en choque correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga F Moeve. El equipo de Yerai Martín fue mejor que las de Sara Monforte, aunque carecieron de pegada para llevarse los tres puntos a Tenerife. Los dos partidos ante el equipo perico acabaron sin goles, con sendos 0-0 en el Heliodoro y en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.
La principal novedad en el once de Yerai Martín fue la entrada de Yerliane Moreno en la sala de máquinas en lugar de Paola Hernández, que se quedó en la isla. De resto, sota, caballo y rey. Con Noelia Ramos, que volvió a jugar de titular en la portería, con defensa de cinco: Aleksandra y Clau de carrileras y en el eje central Cinta, Elba y Patri Gavira. En el medio del campo, Natalia Ramos, Sandra Castelló y Moreno, mientras en punta de lanza, Ouzraoui y Gramaglia.
El Costa Adeje llevó el peso del partido, aunque el Espanyol lo acabó mejor con la entrada de Browne, que fue una pesadilla para la defensa visitante. Con este punto, el equipo tinerfeño sigue cuarto aunque pierde de vista a la Real Sociedad, tercer clasificado, que el próximo domingo visita el Heliodoro Rodríguez López.
La primera ocasión para las guerreras llegó en el minuto 4 con un disparo cruzado de Ouzraoui que salió lamiendo el segundo palo de la portería de Salvador. El dominio territorial del Costa Adeje Egatesa era palpable sobre el verde en busca de abrir el marcador.
En el minuto 24, Natalia Ramos ejecutó un libre directo desde el lateral izquierdo del área que detuvo la guardameta perica. Un minuto después, Clau Blanco disparó desde fuera del área desviado.
El Video Support entró en acción por primera vez en el minuto 25, por posible agarrón dentro del área de Ari Domenech sobre Patri Gavira. La solicitud de Yerai Martín fue desestimada por la colegiada que no apreció acción punible de la jugadora local.
Del Espanyol muy poco en ataque en los primeros 45 minutos. Todo el peligro llegó con cuatro saques de esquina entre los minutos 30 y 33 que desbarató, con dificultades, la defensa del Costa Adeje. Antes de llegar al descanso, dos acercamientos con peligro por parte de las visitantes en los minutos 38 y 43. En la primera de ellas, un centro de Aleksandra desde la banda derecha al área fue rematado de cabeza por Ouzraoui lejos de los tres palos, y Moreno disparó desviado desde el borde del área. Con empate sin goles se marcharon ambos equipos al vestuario.
Pudo ganar cualquiera
La segunda parte tuvo de todo. Ocasiones por ambos bandos, con balones al palo de cada equipo, jugadas polémicas con goles anulados por el Video Support a los dos contendientes, y mayor igualdad que en la primera parte.
En el minuto 60, la local Ángeles del Amo lanzó un libre directo desde el lateral izquierdo del área que Noelia Ramos despejó a córner un balón que se colocaba en el segundo palo.
En el 63, el que avisó fue el Costa Adeje Egatesa con una internada hasta línea de fondo de Aleksandra que desbarató la defensa local despejando el balón. Un minuto después llegaría el gol anulado a Ouzraoui por fuera de juego. La acción fue revisada por el Video Support, que confirmó el fuera de juego previo al gol. Por las cámaras de televisión no se apreció el fuera de juego por ninguna parte.
El CD Tenerife femenino estaba haciendo méritos para ponerse por delante en el marcador, y así en el minuto 74 Sakina Ouzraoui lanzó un libre directo al borde del área que repelió Salvador enviando el esférico por encima del travesaño.
En dicha acción, la entrenadora del Espanyol Sara Monforte solicitó la intervención del video arbitraje por posible agresión, agarrón de pelos, de una defensora visitante a una de sus futbolistas. Tras la pertinente revisión, la colegiada Elena Peláez no estimó la reclamación local.
El Costa Adeje Egatesa tuvo el triunfo en las botas de Sandra Castelló, pero su disparo, en escorzo, dentro del área lo repelió el palo (77′).
La entrada de Browne avanzada la segunda parte dotó de mayor poder ofensivo al RCD Espanyol. Dos acciones en el tiempo de prolongación pudieron desnivelar el empate inicial para el cuadro catalán. En el minuto 90+7 se escapó Browne en solitario sobre la portería de Noelia a la que batió de disparo cruzado. El gol fue revisado por el video arbitraje confirmando el fuera de juego de la delantera estadounidense.
Y la ocasión más clara para las locales llegó en el 90+9 con un lanzamiento de esquina del conjunto catalán que a duras penas pudo despejar Noelia con sus puños, pegando el balón en el larguero, para acabar alejando el peligro Elba. La acción fue revisada por el Video Support que confirmó que el balón no entró.
FICHA TÉCNICA:
0 RCD Espanyol: Salvador, Simona, Lucía Vallejo, Ainhoa Domenech, Ballesté, Ari Domenech, Ainoa, Cristina Baudet, Torroda, Ángeles del Álamo y Ona. También jugaron: Mar Torras, Naima, Arana y Browne.
0 Costa Adeje Tenerife Egatesa: Noelia Ramos, Aleksandra Zaremba, Cinta Rodríguez, Elba Vergés, Patri Gavira, Clau Blanco, Yerliane Moreno, Natalia Ramos, Sandra Castelló, Sakina Ouzraoui y Paulina Gramaglia. También jugaron: Koko, Violeta Quiles e Iratxe Pérez.
ARBITRA: Elena Peláez. Calamitoso arbitraje. Estuvo asistida por Adriana García y Estefanía Benito. Verónica González (4ª árbitra). Amonestó a las locales Ainoa, Ballesté, Ainhoa Domenech, Caracas y a la entrenadora Sara Monforte. Por parte visitante amonestó a Cinta.
INCIDENCIAS: Ciudad Deportiva Dani Jarque.