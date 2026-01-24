Cuatro heridos, uno crítico, tras una colisión y posterior atropello en Tenerife

Una colisión entre dos vehículos y un posterior atropello han dejado un balance de cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico, en La Matanza de Acentejo, en Tenerife.
El incidente tuvo lugar a las 17:13 horas en la carretera TF-217. Según los datos facilitados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el choque entre dos turismos derivó en el atropello de dos viandantes que se encontraban en la zona.
La situación de mayor gravedad la presentaba un hombre de 76 años, conductor de uno de los vehículos implicados. Al llegar al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los sanitarios iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando revertir la parada tras varios minutos de tensión. Una vez estabilizado, el paciente fue trasladado de urgencia en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria con un traumatismo craneal de carácter grave.
El accidente también afectó a dos peatones. Una mujer de 60 años y un hombre de 55 años fueron asistidos con laceraciones y cervicalgia leve. Ambos fueron evacuados al mismo centro hospitalario en ambulancias de soporte vital básico. Por su parte, la conductora del otro vehículo, una mujer de 30 años, sufrió una crisis de ansiedad.
En el operativo de emergencia participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron los vehículos dañados, y agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de realizar el atestado correspondiente. El personal de Mantenimiento de Carreteras procedió a la limpieza de la vía para restablecer el tráfico en la zona.