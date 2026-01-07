Colisión frontal en el sur de Tenerife: un hombre acaba hospitalizado

A las 06:10 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión frontal de dos turismos en la carretera de La Caleta a Fañabé, municipio de Adeje.
El personal del SUC atendió a dos afectados, uno de ellos con heridas de carácter leve y otro hombre de 48 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, trasladado en una ambulancia de medicalizada del SUC hasta al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Bomberos de Tenerife liberaron a uno de los conductores del interior de su turismo. Mientras la Policía Local instruyó diligencias.