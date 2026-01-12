Herido tras una colisión entre un coche y una moto en Tenerife

Un hombre de 41 años ha resultado herido en la mañana de este lunes con varios traumatismos de carácter moderado al chocar contra un coche en El Sauzal.
Los hechos han sucedido poco antes de las 08.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la colisión entre un coche y una moto, requiriendo asistencia sanitaria el motorista.
El personal del SUC asistió y trasladó al afectado hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC).
La Guardia Civil instruyó diligencias y la Policía Canaria colaboró con los recursos desplazados mientras que el personal de carretera se encargó de limpiar la vía.