Muere una persona tras un vuelco en la TF-5

Un hombre de 59 años ha fallecido en la noche de este domingo, 11 de enero de 2026, tras el vuelco de un vehículo en la TF-5.
El accidente tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 62, a su paso por el municipio de El Tanque, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias.
En torno a las 23:20 horas, el 112 recibió varias llamadas alertando de que un vehículo había volcado y que una persona permanecía en su interior. De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que liberaron al afectado del interior del habitáculo y aseguraron el vehículo.
También acudieron recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, así como un médico y un enfermero de Urgencias del Centro de Salud de Icod de Los Vinos.
El personal sanitario del SUC, junto al médico y al enfermero desplazados, solo pudo confirmar el fallecimiento del varón.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y realizó el atestado correspondiente.