Compañías de España, Brasil y Venezuela configuran este año el Festival El Patio

Zálatta Espacio Escénico celebra del 17 de enero al 28 de febrero la tercera edición del Festival de Artes Escénicas El Patio. La muestra reunirá en el escenario ubicado en La Laguna, en la Carretera Monte de las Mercedes, 119, a compañías teatrales de Brasil, Venezuela y España, mientras que en su vertiente online se podrá contemplar el 30 de enero (20.30 horas) Nada a Pehuajó, de Julio Cortázar, en un montaje de Teatro Ayelen, la compañía argentina radicada en Stuttgart, Alemania.
Zálatta Teatro, la compañía anfitriona, abre el día 17 (20.30 horas) el festival con La Elvira. Historia de un emigrante. La obra de Miguel Ángel Galbán sitúa al espectador en 1940, en la península de Jandía, en la isla de Fuerteventura. Allí, 106 pasajeros emigran ilegalmente a bordo de la goleta Elvira. “Asesinos, presos políticos, mujeres y niños se adentran en una travesía durante 36 fatigosos días”.
Compañía Teatro Avatar (Núcleo Caatinga) escenifica el 23 y el 24 de enero (20.30 horas) Caetés, el silencio y otras ramas. “La idea central de esta pieza es reafirmar los aspectos de territorialidad y pertenencia a la región noreste de Brasil, resaltando la cultura del sertón y la caatinga circundante, con sus particularidades y personajes, en un contexto social y político complejo”.
Siete días más tarde será el turno de otra compañía canaria, Benayga Taller de Teatro, que el 31 (20.30 horas) representa Ánima. Lorca. Se trata de seis escenas de la dramaturgia, o vinculadas a ella, de Federico García Lorca: Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba, Federico y Margarita, Doña Rosita la soltera y Mariana Pineda.
La agenda de febrero la abre el día 6 GYM Teatral (Venezuela) con Anatomía de un grito (20.30), definida como “una invitación a dejar de ser espectadores para convertirnos en testigos. Testigos de la soledad que se esconde tras un perfil perfecto y de la locura que no es más que un acto desesperado de libertad”.
Benayga será la encargada de las últimas funciones del festival. El 13 de febrero (20.30 horas) pondrá en escena San Valentín no sabe de amor. “En una boda, los dos máximos exponentes del amor, San Valentín y Afrodita, discuten sobre qué tipo de amor es mejor; el que surge entre una pareja en el matrimonio o el amor libre y sin compromisos”, puede leerse en la sinopsis.
Finalmente, los días 27 y 28 representará Se vende o… se intenta, en la que “la jefa de una importante inmobiliaria, Marisa, y dos de sus mejores empleadas buscan vender de la manera que sea un piso que no está en muy buenas condiciones”.