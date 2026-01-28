Tercera fase del Concurso de Murgas del Carnaval de Santa Cruz

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acoge este miércoles 28, desde las 20:30 horas, la tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval 2026, una de las citas más esperadas del calendario carnavalero. La velada contará con la participación de cinco agrupaciones y comenzará con una actuación fuera de concurso de Mamelones, murga infantil que obtuvo el segundo premio de Interpretación en el certamen celebrado la pasada semana en el mismo espacio.
El concurso reúne este año a 21 murgas, que buscan un puesto en la final prevista para el sábado 31 de enero. En esta tercera jornada será el turno de Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados, formaciones que protagonizarán una noche decisiva para el desarrollo del certamen del Carnaval chicharrero.
El jurado de Interpretación está formado por especialistas de distintos ámbitos artísticos y comunicativos. Entre ellos se encuentran Eduardo Peña González, percusionista titulado y presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, música y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Leopoldo Real González, formador del SEPE; Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria; y Melanie Henríquez, narradora, actriz de doblaje internacional y locutora.
A este equipo se suman Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz y directora de escuelas de teatro; Carolina Gil Hernández, clown y artista de Farandulitis Aguda; y Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria.
Por su parte, el jurado de Presentación estará integrado por Cristo Rodríguez Torres, técnico en Confección, Moda y Piel; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar Afonso, diseñador de la firma Ananas Wear.
La presentación de las cuatro fases del concurso correrá a cargo de Emilia González, Alexis Hernández y Naomi Santos. Además, Televisión Canaria retransmitirá en directo todas las fases y la final del certamen, que se celebrará el sábado 31 a las 20:00 horas y contará con la participación de las ocho murgas mejor puntuadas en Interpretación durante las fases previas.