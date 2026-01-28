Concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: orden y grupos de la tercera fase

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife será escenario este miércoles 28, a partir de las 20:30 horas, de la tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval 2026. En esta jornada competirán cinco agrupaciones, en una cita que arrancará con la actuación especial de Mamelones, murga infantil que logró el segundo premio de Interpretación en el certamen celebrado la semana pasada en el mismo recinto.
En total, 21 murgas participan este año en el concurso, que culminará el sábado 31 con la gran final. En esta tercera fase subirán al escenario Guachinquietas, Burlonas. Marchilongas
Trapaseros y Avispados, protagonistas de una noche clave en el desarrollo del certamen del Carnaval chicharrero.
El jurado de Interpretación está compuesto por profesionales del ámbito musical, escénico y audiovisual: Eduardo Peña González, percusionista titulado y presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, música y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Leopoldo Real González, formador del SEPE; Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria; y Melanie Henríquez, narradora, actriz de doblaje internacional y locutora.
A este grupo se suman Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz y directora de escuelas de teatro; Carolina Gil Hernández, clown y artista de Farandulitis Aguda; y Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria.
Por su parte, el jurado de Presentación estará integrado por Cristo Rodríguez Torres, técnico en Confección, Moda y Piel; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.
La conducción de las cuatro fases del concurso correrá a cargo de Emilia González, Alexis Hernández y Naomi Santos. Además, Televisión Canaria emitirá en directo todas las fases y la final del Concurso de Murgas del Carnaval 2026, prevista para el sábado 31 a las 20:00 horas, en la que participarán las ocho murgas mejor puntuadas en Interpretación durante las fases previas.