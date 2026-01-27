El concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arranca con unos Bambones estelares

Si ayer durante el día entraste a las redes sociales, seguramente te topaste con mensajes como “Arranca la semana más bonita del año”. Y no es para menos. Para los carnavaleros, y especialmente para los murgueros, esta es la cita más esperada del año. Así comenzaba la primera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.
Aunque el cartel de entradas agotadas llegó a colgarse, la noche en la que escuchamos a las seis protagonistas de la jornada no terminó de completar el aforo del Recinto Ferial. Serán veintiún formaciones las que pasen por el escenario hasta culminar, el sábado 31 de enero, en una final a ocho. Como novedad, este año regresan las cuatro fases, una fórmula que favorece que el público se mantenga hasta el final y que, además, se agradece para salir a una hora más razonable del recinto.
A las 20:30 horas, y entre aplausos, se subía el rebaño de Redoblones al escenario para ejercer de telonera tras un merecido tercer premio de Interpretación en el concurso de murguitas. Aprovecharon su momento para lucirse, sin nervios, porque ahora les toca disfrutar del Carnaval.
Tras ellos, y con un Recinto Ferial con bastante ambiente, llegó al escenario Emilia González, encargada de romper el hielo y presentar a, cómo no, su compañero Alexis Hernández, quien lleva este concurso en su ADN. Este año Hernández desarrolla su función acompañado de Mery Gorostiza (@merygorb), carnavalera crítica y conocida en la red social X por sus análisis, que cambia el móvil por el micrófono para comentar, que no juzgar, puntos clave sobre cada murga.
Y así dieron paso a Chaladas, llegadas desde Icod de la mano de Marina Toledo. Ganadoras del Norte en 2024 y con un Premio Criticón bajo el brazo tras su paso por los escenarios de Santa Cruz en 2025, revalidaron por qué estuvieron en la final de la edición pasada.
Un inicio de fase potente que continuó en lo más álgido con la llegada de Bambones. Los de El Cardonal, con un segundo premio de Interpretación en sus vitrinas, levantaron al Recinto capitalino en un espectáculo de los que marcan nivel.
Con el estómago lleno tras la receta que los de Primi tenían preparada, continuó la noche con la tercera murga de la jornada: Jocicudas. Llegaron con un sólido tándem, con Lolo Tavío en la dirección musical y Sebid González y Pablo Chueca como letristas. Dos años en el Carnaval y no desentonan. En el ecuador de la noche no era fácil mantener el listón que habían dejado las primeras murgas. Sin embargo, Desatadas no dudó en coger el relevo y demostrar, con Rubén García en la dirección musical, que ahora más que nunca, con diez formaciones femeninas en el concurso, las mujeres tienen su lugar en esta modalidad.
Tras ellas llegaron Malcriadas, que se estrenan este año en Santa Cruz. Al frente, una murguera del Norte, Cris Moralongo, que apuesta por su proyecto con doble concurso, en la capital y en el Norte. Eran una de las grandes expectativas de la noche, como suele ocurrir con las murgas debutantes, y no defraudaron.
Y entre aplausos y vítores de su afición, aunque con un recinto a medio gas, llegó desde La Noria la última de la noche, toda una historia del Carnaval. Triqui-Traques lleva años buscando la tecla que los lleve hasta la final y este año lo volvieron a intentar con un cambio en la dirección artística, despidiendo a Sergio Arnaldi y dando paso a Alberto Déniz.
Así se cerraba esta primera fase, que dejó al público con la miel en los labios y ganas de más. Todo un acierto la división en cuatro fases, que permitió disfrutar sin cansancio de todas las formaciones. El año pasado hablábamos de resurgimiento y este año ya se puede dar por finalizada la mala racha del Concurso de Murgas Adultas.
El jurado de Interpretación estuvo conformado por Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE); Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria; Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional y locutora; Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, directora de las escuelas de teatro de Tenerife y teatro aficionado; Carolina Gil Hernández, clown y artista de Farandulitis Aguda, y Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria.
En el apartado de Presentación, por su parte, Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel; Vicky Martorell, estilista de vestuario, y Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.
Esta noche, a partir de las 20.30 horas, tendrá lugar la segunda fase del concurso en la que el público disfrutará, en este orden, de las actuaciones de Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora.