Wonder, primer premio de interpretación en el concurso Coreográfico del Carnaval de Santa Cruz

Wonder consiguió esta tarde el primer premio de Interpretación en el concurso de Agrupaciones coreográficas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. El segundo premio lo obtuvo Compañía La Vica y en tercer lugar se clasificó Yu Funk, mientras que Odali recibió un accésit.
En cuanto al capítulo de Presentación, el jurado otorgó el primer puesto a Crew of Dreams, el segundo premio a Wonder, en tanto que el tercer premio recayó en Odali. El accésit al mejor disfraz lo consiguió Crazy Dancer.
Más de 1.000 bailarinas y bailarines protagonizaron este concurso, en el que los integrantes de los grupos ofrecieron al público las coreografías que han preparado para la ocasión durante los últimos meses y sus destacados vestuarios confeccionados para esta edición carnavalera. Las formaciones que participaron en el concurso fueron Ballet Dance, V Dance, Onys, Beanky, Crew of Dreams, Ibaute, LS Tribu, Odali, C.D. Andreína Acosta, La Vica, Loli Pérez, Moana, Crazy Dancer, Wild Dance, Wonder, Star Dance, Yu-Funk, LKS Dance, y Patronato de Arona.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, estuvo acompañado por la concejala de Seguridad y Diversidad Afectiva Sexual y del distrito Anaga, Gladis de León; la concejala de Recursos Humanos y Organización y del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila; la concejala de Vivienda, Belén Mesa; el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez; y la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, que fueron los encargados de entregar los premios a los agrupaciones ganadores.
El jurado en presentación estuvo compuesto por Rebeca Skog, licenciada en bellas artes, docente y artista visual; Nauzet Salazar Cortés, diseñador de vestuario de Carnaval y director artístico; y Ami Rodríguez, costurera y diseñadora.
El de interpretación, por su parte, lo compuso Genaro Arteaga, profesor de danza y coreógrafo; Casandra Hernández Rodríguez, bailarina, coreógrafa, instructora de dance fitness y profesora de baile; Patricia Dávila, coreógrafa de danza urbana y bailes latinos; Elide Fabbretti, profesora de Danza, Bailarina y Coreógrafa de la Escuela de Danza Evolución Ballet; y Domingo Aponte, bailarín, coreógrafo y director de la Escuela Pura Salsa y Sabor Tenerife.