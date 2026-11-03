El cementerio de Las Teresitas celebra la misa de difuntos tras años cerrado

El cementerio de Traslarena, junto a la playa de Las Teresitas, en San Andrés, vivió ayer un emotivo día en conmemoración de los difuntos, con la celebración de una misa en memoria en el rehabilitado camposanto, hecho que no se producía desde los años 80.
Organizado por la parroquia del pueblo santacrucero, vecinos y feligreses acudieron a la santa eucaristía en la recién restaurada capilla del cementerio, un acontecimiento que marca un hito especial, ya que la última celebración eucarística en este camposanto tuvo lugar hace décadas. A partir de ese momento, las circunstancias y el delicado estado en el que se encontraba el recinto obligaron a suspender las celebraciones litúrgicas en el lugar.
A pesar de los años transcurridos y de no poder celebrar la misa, el amor y el recuerdo hacia los seres queridos, el empeño de los residentes nunca apagó las ganas de seguir luchando por la reapertura de su cementerio.
El retorno del culto al camposanto coincidió con un avance en las obras de recuperación del patrimonio local. Según informa la asociación de vecinos El Pescador de San Andrés, los trabajos de restauración ya han completado con éxito su primera fase, centrada en la infraestructura y la consolidación del edificio de la capilla, mientras que ahora se avanza en una segunda etapa para su total puesta a punto. Con este acto en honor a los difuntos, el cementerio no solo recupera una tradición perdida sino que reabre un espacio histórico a la memoria.