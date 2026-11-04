El encarecimiento de materiales obliga a recalcular el tercer carril de la TF-1 hasta Las Américas

Casi un año después de su aprobación definitiva, el proyecto de construcción del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas sigue sin expediente de contratación. El presupuesto de 175,4 millones de euros que fijó la Dirección General de Infraestructura Viaria en noviembre de 2025 ha quedado desfasado.
La abrupta subida de precios de determinados materiales, impulsada por un sinfín de condicionantes internacionales, obliga a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad a actualizar el cuadro de precios del proyecto y a recalcular su presupuesto base de licitación antes de que la obra pueda salir a concurso. Sin esa actualización, no se puede fijar un presupuesto base de licitación ajustado al mercado, como exige la Ley de Contratos del Sector Público.
Licitar con precios de 2025 podría dejar el concurso desierto, retrasando aún más una actuación clave para ampliar un corredor por el que circulan a diario más de 90.000 vehículos. Con el tercer carril de la TF-5 ya encarrilado en el norte, la Consejería sitúa ahora este tramo en lo más alto de su lista de prioridades.
DIEZ KilóMetroS ENTRE TRES MUNICIPIOS
El corredor abarca casi diez kilómetros de autopista. Arranca tras el enlace de Oroteanda, en el PK 64+000 de San Miguel de Abona, y termina pasado el enlace de Las Américas, en el PK 73+760, entre Arona y Adeje.
El proyecto incluye un tercer carril por sentido, la remodelación de los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Las Américas, así como el desdoblamiento de la TF-28 para habilitar el acceso directo al Hospital del Sur.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, uno de los tres municipios por los que el trazado pasa (y el que más abarca), calificó este nuevo retraso de “mala noticia” para la comarca. A su juicio, que las administraciones vuelvan a olvidarse del sur “no sorprende a nadie”.
Desde San Miguel, su regidor, Arturo González, enmarcó la situación en “las dificultades que encuentran las administraciones para sacar adelante obras en tiempo y forma”.
Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur (CEST), Javier Cabrera, atribuyó la revisión del presupuesto a una inflación que, a su juicio, “está distorsionando todo”: la tasa interanual se sitúa en el 4,4 %, tras siete meses consecutivos de subidas desde el 2,1 % de febrero.
La Consejería no ha dado fecha para el anuncio de licitación. El proyecto de Presupuestos de Canarias para 2027 eleva la partida de la obra de 8,4 a 10 millones de euros. La financiación depende del Convenio de Carreteras con el Estado, prorrogado hasta 2030.