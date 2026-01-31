El Trompetazo: los mejores momentos del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La trompeta fue, hasta hace algunos años, el bien más preciado de los murgueros y murgueras. Un momento de respiro en el que los repertorios transicionaban. Teniendo en cuenta que cada vez son más escasas en el género de la crítica y la ironía, he querido bautizar esta sección en su honor; para homenajear, o más bien subrayar, los momentos destacados de la actuación de cada uno de los grupos participantes en el concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Momentos que vale la pena volver a revisar, porque cada una de ellas tiene un pequeño tesoro, independientemente del puesto que haya cosechado en el acta del jurado que, ya se sabe, a veces merece armonía y otras trompetazos. Comenzamos.
CHALADAS
Su verdadera conexión con el público llegó cuando Ceci Wallace y Ana Benavides aparecieron en escena para que la murga reivindicara el poder de las mujeres con cualquier tipo de cuerpo.
BAMBONES
Cualquiera de las referencias a Rosa Dávila en tono de ironía de su primer tema, son perlas; pero puestos a elegir, me quedo con el momento en el que la beatifican.
JOCICUDAS
Muy bien escrita la estrofa en la que enumeran la cantidad de gasto político del país en comparación con los privilegios del pueblo en su primer tema.
DESATADAS
El momento en el que imaginan un encuentro en la peluquería entre Patricia Hernández, Bermúdez, su alzador y todos sus guardaespaldas. Abrazo incluido al final.
MALCRIADAS
Hacen humor en su segundo tema, y me encanta imaginarme cómo decidieron quién de las componentes iba a hacer de San Jacobo en su particular santuario.
TRIQUI TRAQUES
Su denuncia de los problemas de los vecinos del barrio de El Toscal en su segundo tema, justo donde su actuación termina de despegar.
TIRALENGUAS
Solo acababa de presentarse su “mago” y viene la primera perla: ironizan con que han traído su pasaporte para que no los llamen magos en Santa Cruz. Le cambian el sentido en el mismo verso, cantando que vienen al hospital en Santa Cruz porque van a morir igual.
TRAS CON TRAS
Retahíla para enumerar los suplementos que toman para estar fit por el algoritmo, mientras a Tati Rodríguez la avasallan con píldoras gigantes. Y al final aparece la Ashawan… Asgua… “una cosa que regula nuestro estrés”
MAMELUCOS
Tarife y Bermúdez apostando en una partida de casino. Bermúdez pone el carril bici, tarife sube la apuesta con el árbol más grande de Navidad de España, que acabó en “un pinito que era la cabaña del alcalde y sus amigos”, en su primera canción.
CHINCHOSOS
Tiran de ingenio cuando hacen el unboxing de su influencer, para acabar sacando de la caja las necesidades en infraestructuras de varios barrios de Santa Cruz.
LA SONORA
El final de su primer tema, con algunos emprendedores canarios sobre el escenario siendo reivindicados. Seguro que todas las personas a las que han nombrado en su repertorio les agradecen la publicidad.
GUACHINQUIETAS
Aunque las partes habladas de sus canciones son casi siempre las más criticadas en el mundo murguero, la carcajada es inevitable con su “Ruymán, ¿te lo vas a pagar tú?”
BURLONAS
Su segunda propuesta explota con la estrofa “Son lo que ven”, refiriéndose a los menores y que su forma de actuar proviene de la conducta de los adultos a su alrededor.
MARCHILONGAS
La improvisación, hilo conductor de su segundo tema, despega cuando le improvisan a Bermúdez su ideario “nacionalista, pero central” y le hacen su propia bandera rojigualda con siete estrellas. Himno incluido.
TRAPASEROS
Tocan corazón cuando dan diplomas a los técnicos y regidores de televisión y los trabajadores de sonido y luces del concurso; denunciando el precio de concesión de la cantina.
AVISPADOS
La carta de amor a la bombona al ritmo de Un montón de estrellas es verdaderamente inesperada y por ello consiguen el encanto del absurdo.
DIABLOS LOCOS
Tocan la fibra cuando salen los inmigrantes de la mano de Foche, un comprometido social reconocido, y les acogen “ven aquí hermano que el pueblo canario también fue migrante”
REDOBLONAS
Duelo de ideoligías para estrenarse en concurso. “Cara al sol me estoy poniendo negra” dicen las que parodian a la derecha, mientras la izquierda les responde “pues ponte protección solar”. Genial.
IRÓNICOS
Cuando la voz del pueblo, su segundo tema, deja paso a cuatro voces cantando por las dificultades de los autónomos. Una clase de armonía en directo.
ZETA ZETAS
La entrada para presentar el disfraz en el escenario, con todos los mosqueteros marchando al ritmo de Bizarrap y Daddy Yankee es puro espectáculo y muy difícil de ejecutar a nivel vocal.
DIABÓLICAS
Se lucen al final de su primer tema denunciando las facilidades con las que las personas pueden acceder a los juegos de azar. Aunque el momento a capella con Desbocados toca el corazón.