Segunda fase del Concurso de Murgas del Carnaval de Santa Cruz

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife será escenario este martes 27, a partir de las 20:30 horas, de la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval 2026. En esta jornada competirán cinco agrupaciones, en una cita que arrancará con la actuación especial de Castorcitos, murga infantil que logró el segundo premio de Interpretación en el certamen celebrado la semana pasada en el mismo recinto.
En total, 21 murgas participan este año en el concurso, que culminará el sábado 31 con la gran final. En esta segunda fase subirán al escenario Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora, protagonistas de una noche clave en el desarrollo del certamen del Carnaval chicharrero.